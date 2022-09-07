Mersin’deki orman yangınında son durum: Alevler karayoluna ulaştı, müdahale 11 uçak, 29 helikopter, 138 arazöz, 15 dozer, 850 personel ile devam ediyor

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda dün sabah 7.13'te henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları ve yer ekipleri sevk edildi.

7 dakika içinde ilk müdahalenin gerçekleştirildiği yangına, Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler de söndürme çalışmalarına destek verdi.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER MÜDAHALE EDİYOR

Havanın kararmasıyla birlikte bölgeye gece görüş ve uçuş sistemli helikopterler de sevk edildi.

ÇALIŞMALARA VATANDAŞLAR, AFAD, UMKE JANDARMA DESTEK VERİYOR

Söndürme çalışmalarına yer ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE, jandarma ve vatandaşlar da destek veriyor.

EVLER BOŞALTILDI

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, Silifke ilçesindeki Hırmanlı Mahallesi sınırına ulaştı. Bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Yangın nedeniyle Mersin-Antalya D-400 karayolu ulaşıma kapatıldı.

BİR ARAZÖZ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Öte yandan, söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir arazöz Delikaya Mahallesi'nde şarampole devrildi. Kazada yara almayan arazöz sürücüsü kendi imkanıyla araçtan çıktı.

MERSİN VALİSİ BÖLGEDE İNCELEMEDE BULUNDU

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yangın bölgesinde incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde çıkan yangına ekiplerin hızlı şekilde müdahaleye başladığını söyledi.

"ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBIMIZ YOK"

Rüzgarın da etkisiyle yangının kısmen yerleşim alanlarına doğru yayılma eğilimi gösterdiğini aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:

"Öncelikle şunu ifade edeyim; çok şükür insan, can kaybımız yok. Tedbiren mahallelerimize yakın 110 haneden 450 vatandaşımızı tahliye ettik. Yangın oralara yaklaşmadan bu tedbiri aldığımız için onlarla ilgili herhangi bir sağlık problemi ve benzeri problem yaşamadık. Evlerde de hanelerde de şu an itibarıyla bir problem yok. Sadece ormanlık alan içinde metruk bir binanın yandığını arkadaşlar tespit ettiler. İçinde canlının bulunmadığı, yaşam alanı olmayan metruk bir binaydı."

EVLER TEDBİREN TAHLİYE EDİLİYOR

Pehlivan, yangına müdahale eden ekiplerin sayısıyla ilgili bilgi vererek, tedbiren evlerinden tahliye edilen vatandaşların toplanma yerlerinin sağlandığını aktardı.

Bu vatandaşların iaşelerinin karşılanacağı noktalara taşındıklarını da dile getiren Pehlivan, "Akşam saatlerinde eğer evlerine dönme noktasında risk devam ederse barınmalarıyla ilgiyi de Gülnar merkezde pansiyonlarımız 460 kişi kapasiteli, onlar da hazır hale getirildi. Onunla ilgili de tedbirleri almış durumdayız." diye konuştu.

"HERHANGİ BİR SIKINTI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Pehlivan, rüzgarın hızının biraz kesildiğini, mücadelenin yoğun şekilde devam ettiğini ancak yangın için henüz "kontrol altına aldık" ifadesini kullanamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Havadan, karadan bütün ekiplerimiz müdahalelerini gerçekleştiriyorlar. İnşallah kısa süre içerisinde söndürmeyi başarırız. Çalışmalar bu noktada devam ediyor. Şu an itibarıyla mahallelerimizde, hanelerimizde, buradaki tesislerde herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. İlk etapta oralara yönelik tedbirler alınmıştı, alınmaya da devam ediyor. Daha çok şu anda kuzeydoğu istikametinde bir yayılım söz konusu. Ona da gerekli müdahaleler yapılıyor."

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız ve Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da yangın bölgesinde incelemede bulundu.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığının Twitter hesabından da yangın söndürme çalışmalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde saat 7.13'te başlayan orman yangınına saat 7.20 itibarıyla ilk müdahalenin yapıldığı belirtilerek, "Yangını kontrol altına alma çalışmaları, 11 uçak, 29 helikopter (9 adet Milli Savunma Bakanlığı, 5 adet İçişleri Bakanlığı Rezerv güç), 138 arazöz, 15 dozer, 850 personel ile devam etmektedir. Orman yangınında 5 Orman Genel Müdürlüğü personeli yaralanmış olup tedavileri yapılmak üzere sağlık kurumlarına sevk edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bugün ülke genelinde 13 orman yangını, 9 kırsal alan yangınının çıktığı aktarılan açıklamada, bu yangınlardan 20'sinin kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Mersin'in Gülnar ve Manisa'nın Soma ilçelerindeki çıkan orman yangınlarında kontrol altına alma çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mersin'in Gülnar İlçesi Büyükeceli Mahallesinde bu sabah saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, itfaiye ve destek illerden toplam 29 helikopter, 11 uçak, 138 arazöz (su tankeri dahil), 15 dozer ve 850 personel ile sürdürülmektedir.

Yangın söndürme çalışmaları Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile eş güdüm halinde 2022 yılında hazırlanan Orman Yangınları Müdahale Planı çerçevesinde yürütülmektedir.

YANGINDAN ETKİLENEN 20 KİŞİDEN 15'İNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bölgede 8 adet ambulans, 2 UMKE timi ile toplam 34 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Yangında etkilenen 20 kişiden 15'inin tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir.

Bölgedeki çalışmalara destek vermek üzere, Adana ve Niğde İl AFAD ekipleri ile 1 Mobil Koordinasyon Tırı görevlendirilmiştir.

JANDARMA GÜVENLİK VE TAHLİYE ÇALIŞMALARINI GERÇEKLEŞTİRİYOR

Jandarma Komutanlığından; 100 personel güvenlik ve tahliye çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Tedbir amaçlı, Gülnar Büyükeceli Mahallesinden 110 konutun (450 vatandaş) Büyükeceli Ortaokulu bahçesine tahliyesi gerçekleştirilmiş olup tahliye edilen vatandaşlarımız evlerine geri dönüş sağlamıştır. Silifke İlçesi Hırmanlı mahallesi, Gülnar Koçaşlı Mahallesi, Silifke Yeşilovacık ile Gülnar Dedeler Mahallesi Acarlı Mevkiindeb toplamda 370 vatandaşımız tahliye edilmiştir.

TAHLİYE OLAN VATANDAŞLAR İÇİN BARINMA TESİSİ AYARLANDI

Tahliye olan vatandaşlarımızın olası barınma ihtiyacı için toplamda 843 kişilik barınma tesisi planlaması yapılmıştır.

Alınan tedbirler çerçevesinde yangın, şu an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir.

Yangın bölgelerinde gerekli tedbirler alınmış olup bölgelerdeki çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz"