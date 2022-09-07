İstanbul'da 'Huzur İstanbul' uygulaması! 215 şüpheli gözaltına alındı

Uygulamada 747 umuma açık yer denetlendi, 21 iş yeri ile 11 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Denetimlerde 22 bin 573 araç ve 1051 motosiklet kontrol edildi. 989 araç ve motosiklet ile 19 sürücü hakkında işlem yapıldı, 23 araç trafikten men edildi, 228 bin 671 lira para cezası uygulandı.