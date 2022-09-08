Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 08.09.2022 10:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.09.2022 10:31
    ABONE OL

    Ünlü karikatürist Serkan Yılmaz badanacı oldu: Yalnızca cesurların işidir badana yapmak

    Karikatürist Serkan Yılmaz baba mesleği olan badanacılığa başladı. İnternet dizisi karakterinin söylediği 'yalnızca cesurların işidir badana yapmak' repliğinden cesaret bulduğunu ifade eden Yılmaz, "Tabi bunu seçmemin en önemli faktörü ekonomik sebepler. Karikatür son dönemde geçinmek için iyi bir yol değil" dedi.

    DHA
    Ünlü karikatürist Serkan Yılmaz badanacı oldu

    Karikatürist Serkan Yılmaz baba mesleği olan badanacılığa başladı. İnternet dizisi karakterinin söylediği 'yalnızca cesurların işidir badana yapmak' repliğinden cesaret bulduğunu ifade eden Yılmaz, "Tabi bunu seçmemin en önemli faktörü ekonomik sebepler. Karikatür son dönemde geçinmek için iyi bir yol değil" dedi.

    Türkiye'nin önemli mizah dergilerinden birinde uzun yıllar karikartüristlik yapan Serkan Yılmaz meslek değiştirdi. İnternet dizisi karakterinin söylediği 'yalnızca cesurların işidir badana yapmak' repliğinden etkilendiği söyleyen Yılmaz "Tabi bunu seçmemin en önemli faktörü ekonomik sebepler. Karikatür son dönemde geçinmek için iyi bir yol değil" dedi.

    DİZİDEN ETKİLENDİ


    Pandemi döneminde sanatçıların çok zor zamanlar geçirdiğini belirten Serkan Yılmaz, "Boya işine girmem izlediğim bir dizide badanacı karakterinin 'Yalnızca cesurların işidir badana yapmak' sözünden etkilenerek başladı"

        "Bob Ross 'Yalnızca cesurlar resim yapabilir' der, fırça efektleriyle, ağaçları bulutları oluştururken rahat olun der. Ben de bu teknikleri biliyorum dedim, boyacılıkta baba mesleğim deyip başladım. Badanacılığa canım istediği için girdim. Bu işi yaptığım için bedenen de çok iyi hissediyorum kendimi. Akşama kadar çok çalıştığım için vücudum mutluluk hormonu salgıladı" dedi.

        "BADANACILIK BENİ GEÇİNDİRİYOR"


        Yılmaz karikatür dünyasının internete geçtiğini, sarı sayfa devrinin bittiğini belirterek, "Karikatürün biteceğini düşünmüyorum, yine birisi çizer ve internetten yayınlamaya başlar. İnternetten takipçi kasıp sponsor bulmak istemedim ve badanacılık yapıp paramı almak istedim." Tabii bunu seçmemin en önemli nedeni ekonomik sebeplerdi."

        " Karikatür son dönemde geçinmek için iyi bir yol değil. Her zaman, karikatüristliğin yanında mutlaka bir 'B' planınız olsun derlerdi. Sanat işi tam güven vermez, ne zaman biteceğini bilemezsiniz."

            "Çok harcamaları olan bir insan değilim, badanacılık beni geçindiriyor. Okurların evlerini boyamak çok güzel. Zanaat kısmını çok seviyorum, sanat kadar güzel bir şey. Sanat yapıp, 'işte bu sanat' demek de var, boya yapıp 'güzel' demek de var. Şu an çizim yapmıyorum, aktif olarak boyacılık yapıyorum" dedi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Ev kiralarında yeni oyun
            Haberler Yaşam Ünlü karikatürist Serkan Yılmaz badanacı oldu: Yalnızca cesurların işidir badana yapmak
                SON DAKİKA