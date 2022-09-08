Ünlü karikatürist Serkan Yılmaz badanacı oldu: Yalnızca cesurların işidir badana yapmak

"Çok harcamaları olan bir insan değilim, badanacılık beni geçindiriyor. Okurların evlerini boyamak çok güzel. Zanaat kısmını çok seviyorum, sanat kadar güzel bir şey. Sanat yapıp, 'işte bu sanat' demek de var, boya yapıp 'güzel' demek de var. Şu an çizim yapmıyorum, aktif olarak boyacılık yapıyorum" dedi.