Ünlü karikatürist Serkan Yılmaz badanacı oldu: Yalnızca cesurların işidir badana yapmak

Karikatürist Serkan Yılmaz baba mesleği olan badanacılığa başladı. İnternet dizisi karakterinin söylediği 'yalnızca cesurların işidir badana yapmak' repliğinden cesaret bulduğunu ifade eden Yılmaz, "Tabi bunu seçmemin en önemli faktörü ekonomik sebepler. Karikatür son dönemde geçinmek için iyi bir yol değil" dedi.
Türkiye'nin önemli mizah dergilerinden birinde uzun yıllar karikartüristlik yapan Serkan Yılmaz meslek değiştirdi. İnternet dizisi karakterinin söylediği 'yalnızca cesurların işidir badana yapmak' repliğinden etkilendiği söyleyen Yılmaz "Tabi bunu seçmemin en önemli faktörü ekonomik sebepler. Karikatür son dönemde geçinmek için iyi bir yol değil" dedi.
DİZİDEN ETKİLENDİ
Pandemi döneminde sanatçıların çok zor zamanlar geçirdiğini belirten Serkan Yılmaz, "Boya işine girmem izlediğim bir dizide badanacı karakterinin 'Yalnızca cesurların işidir badana yapmak' sözünden etkilenerek başladı"