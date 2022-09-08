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    • Yaşam
    • 08.09.2022 09:25
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    • 08.09.2022 09:25
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    Fındık aşkına ABD’den Yağlıdere’ye: Memleketlerine koşuyorlar

    Giresun'un Yağlıdere ilçesinden ABD'ye başlayan göç ikinci nesille de devam ediyor. Yaz aylarında Türkiye'ye dönen Yağlıdereli gurbetçiler fındık sezonunu memleketlerinde geçiriyorlar. Memleket hasretlerini dile getiren gurbetçiler, yurt dışında buldukları imkanlara karşın hiçbir yerin kendileri için Türkiye gibi olmayacağını söylüyor.

    ABD’den Yağlıdere’ye fındık yolculuğu

    Giresun'un Yağlıdere ilçesinden yıllar önce iş bulma umuduyla ABD'ye göç edip, orada azimle çalışarak iş sahibi olan gurbetçiler, yaz mevsimini memleketlerinde geçiriyor. Akrabaları ve yakınlarının vasıtasıyla ABD'ye göç eden Yağlıdere'liler genellikle New York, New Jersey ve Massachusetts'te yaşıyorlar.

    RUM GÖÇEBEYLE BAŞLADI
    1970'li yıllarda bir Rum göçebesinin Yağlıdere'yi ziyaretinde bir kişiyi ABD'ye götürmesiyle göçün başladığını ifade eden Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, ABD'ye giden kişilerin bir süre sonra akrabalarını, yakınlarını yanlarında götürmeleriyle göçün devam etti ve ABD'de yoğun bir Yağlıdereli nüfusu oluştu.

    NÜFUSUNUN İKİ KATI ABD'DE
    Yağlıdere nüfusu şu anda 15 bin 800. ABD'de resmi olarak konsoloslukta işlem yapan 21 bin civarında, ayrıca oturum müsaadesi almamış olanlarla birlikte yaklaşık 30 bin civarında Yağlıdere'li var. Amerika Birleşik Devletlerinde mevcut nüfusumuzun iki katı kadar Yağlıdere'li vatandaşımız bulunuyor" dedi.

    YÜZDE 70'İ İŞ VEREN OLDU
    Yaz mevsiminde Yağlıdere'nin nüfusunun 50 bin civarına kadar çıktığını belirten Başkan İbaş,"Burada gençliğini geçiren ve sonra ABD'ye giden vatandaşlarımız yaz aylarında mutlaka memleketlerine gelirler. Hepsinin buralarda mutlaka bir evi vardır, durumu çok iyi olanların ise 4-5 evi vardır.

        Amerika'ya gidipte yıllarca çalışan vatandaşlarımızın yüzde 70'i ise iş veren sahibi oldu. New York Long Island tarafında akaryakıt istasyonlarının çok büyük bir kısmı bizim Yağlıdereliler tarafından işletiliyor. New Jersey tarafında akaryakıt istasyonu ,Massachusetts ile Connecticut'ta pizza ve restoran sektöründe yoğun bir şekilde çalışıyorlar" dedi.

        TÜRKİYE GİBİSİ HİÇBİR YERDE YOK
        20 yıldır Amerika'da yaşayan Seyfullah Kaya (56), "Abim 30 yıl önce Amerika'ya gitmişti. Benimde hayalimde oraya gitmek vardı. Sonra bende gittim. Orada benzincide bir süre çalıştıktan sonra pizza işi yapmaya başladım. Memlekete özlemimiz gittikçe artıyordu. 20 yılımız orada geçince artık memleketimize yaz aylarında gelip, daha sonra yine işimizin başına dönüyoruz" dedi.

        Fatma Yıldız (60) ise, "Maddi zorluklardan dolayı çalışmak için eşim Amerika'ya gitti. 10 yıl sonra da beni de yanına aldı. 28 yıldır Amerika'da yaşıyoruz. Eşimle birlikte oralarda çalıştık. Kazandığımız parayı biriktirip, memleketimizde yatırım için kullandık. Şimdi çalışmıyorum, ev hanımıyım. Yaz mevsimi geldiğinde eşim ve çocuklarımızla Türkiye'ye memleketimize geliyoruz. Türkiye gibisi hiçbir yerde yok. Bundan sonra temelli dönüş yapmak istiyoruz" dedi.

        MEMLKETİMİZ CENNET
        21 yıl önce Amerika'ya gittiğini ifade eden Mustafa Aksu (58), "Oraya gittikten sonra 13 yıl orada benzin istasyonunda çalışıp, sonra memleketime Yağlıdere'ye döndüm. Yağlıdere'mize genelde "küçük Amerika" diyorlar. Çünkü nüfusun 2 katı ABD'ye göç etmiş, orada yaşıyor. Gurbette kimse zorlukları görmeden rahatı göremez. Orada gece gündüz çalışıp, para biriktirdikten sonra memleketime gelip, burada iş kurdum. Kısacası oralarda yılarca çalıştıktan sonra bence herkes memleketine, yurduna dönmeli. Çünkü "Türkiye gibisi yok, memleketimiz cennet" dedi.

            EN GÜZEL YER TÜRKİYE
            Kemal Yıldız( 65) ise, "38 yıl önce maddi zorlulardan dolayı herkes gibi bende Amerika'ya gittim.O zamandan beri Amerika'da yaşıyorum. Burada 70'li yıllarda herkes birbirlerinin sayesinde oraya gitti. Bende onlar gibi bir yolculuğa çıktım.38 yıldır orada yaşıyorum. İlk gittiğimde restoranlarda bulaşık yıkamaya başladım ve son yıllarda ise benzin istasyonunda çalıştım. Her yıl memleketime Yağlıdere'ye geldim ve gittim. Buradan bağımızı hiç koparmadık. Çünkü yaşamak için en güzel yer Türkiye. O yüzden. Orada çalışıp kazandıktan sonra memleketimizde yatırım yaptık" dedi.

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