Giresun'un Yağlıdere ilçesinden yıllar önce iş bulma umuduyla ABD'ye göç edip, orada azimle çalışarak iş sahibi olan gurbetçiler, yaz mevsimini memleketlerinde geçiriyor. Akrabaları ve yakınlarının vasıtasıyla ABD'ye göç eden Yağlıdere'liler genellikle New York, New Jersey ve Massachusetts'te yaşıyorlar.
RUM GÖÇEBEYLE BAŞLADI
1970'li yıllarda bir Rum göçebesinin Yağlıdere'yi ziyaretinde bir kişiyi ABD'ye götürmesiyle göçün başladığını ifade eden Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, ABD'ye giden kişilerin bir süre sonra akrabalarını, yakınlarını yanlarında götürmeleriyle göçün devam etti ve ABD'de yoğun bir Yağlıdereli nüfusu oluştu.
NÜFUSUNUN İKİ KATI ABD'DE
Yağlıdere nüfusu şu anda 15 bin 800. ABD'de resmi olarak konsoloslukta işlem yapan 21 bin civarında, ayrıca oturum müsaadesi almamış olanlarla birlikte yaklaşık 30 bin civarında Yağlıdere'li var. Amerika Birleşik Devletlerinde mevcut nüfusumuzun iki katı kadar Yağlıdere'li vatandaşımız bulunuyor" dedi.
YÜZDE 70'İ İŞ VEREN OLDU
Yaz mevsiminde Yağlıdere'nin nüfusunun 50 bin civarına kadar çıktığını belirten Başkan İbaş,"Burada gençliğini geçiren ve sonra ABD'ye giden vatandaşlarımız yaz aylarında mutlaka memleketlerine gelirler. Hepsinin buralarda mutlaka bir evi vardır, durumu çok iyi olanların ise 4-5 evi vardır.