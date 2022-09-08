Görevden uzaklaştırılan savcının hayat kadınlarıyla yazışmaları ortaya çıktı! "Bir kez deneyelim karşılığında..."

İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı Osman O.'nun bir hayat kadınınına "Bir kez deneyelim karşılığında da Selo olayını halledeyim" mesajını attığı görüldü.

İstanbul'da yaşayan hayat kadınları İrem Ç., İrem Ö. ve Öngül D., cinsel ilişkiye girdikleri Gürser K.'nın görüntülerini çekerek söz konusu görüntüleri ailesine gösterecekleri ve sosyal medya hesabından yayacaklarını söyleyerek 250 bin lira para istedi.