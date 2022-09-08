Görevden uzaklaştırılan savcının hayat kadınlarıyla yazışmaları ortaya çıktı! "Bir kez deneyelim karşılığında..."

İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı Osman O.'nun bir hayat kadınınına "Bir kez deneyelim karşılığında da Selo olayını halledeyim" mesajını attığı görüldü.
İstanbul'da yaşayan hayat kadınları İrem Ç., İrem Ö. ve Öngül D., cinsel ilişkiye girdikleri Gürser K.'nın görüntülerini çekerek söz konusu görüntüleri ailesine gösterecekleri ve sosyal medya hesabından yayacaklarını söyleyerek 250 bin lira para istedi.
Gürser K.'nın tehdit ve şantaj şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Para isteyen hayat kadınları İrem Ç., İrem Ö. ve Öngül D. kimlikleri tespit edildikten sonra haklarında, şantaj, özel hayatının gizliğini ihlal etme suçlarından soruşturma başlatıldı.
Fotoğrafta: Görevden uzaklaştırılan savcı Osman O.
İstanbul Emniyetinin yaptığı operasyonun ardından şüphelilerden Öngül D. tutuklandı. İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanan şüphelilerden Öngül D. nin incelenen telefonunda Cumhuriyet Savcısı Osman O.'nun mesajları çıktı.
BAŞSAVCILIK MESAJLARI GÖRÜNCE HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Savcı Osman O.'nun şüpheli olan hayat kadınlarına mesaj atarak haklarındaki dosyaları kapatması karşılığında ilişki teklif ettiği mesajlarını görünce harekete geçti. Ele geçirilen mesajlar bilirkişi tarafından incelendikten sonra İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hemen Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bildirildi.