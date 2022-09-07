Atandığı okula giderken trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Öğretmen Özge Kılıç'ın son mesajları yürek yaktı



Fotoğrafta: Hayatını kaybeden öğretmen Özge Kılıç'ın annesi Döndü Kılıç

"KIZIMIN ADININ OKULA VERİLMESİ BİZİ MUTLU ETTİ"

İlk atandığı görev yeri olan Erzurum'a giderken Hınıs ilçesi yakınlarında kazada ölen Özge Kılıç'ın babası Hüseyin Kılıç, kaza günü yaşananları anlattı.

Baba Kılıç, "Kızım pazartesi okulda görevine başlayacaktı. Biz de Özge, ablası ve ben yola çıktık. Üçümüzün de şoförlüğü vardı. Değişe değişe Isparta'dan Erzurum'a kadar geldik. Sonra bir anda araç yoldan çıktı. Varacağımız yere 30 kilometre kalmıştı. Kazada Özge dışarı fırlamış. Biz araçta yaralandık ama maalesef Özge'yi kaybettik" dedi.

Özge Kılıç'ın isminin atandığı okula verilmesi ile ilgili de konuşan baba Hüseyin Kılıç şunları söyledi;



Fotoğrafta: Baba Hüseyin Kılıç

"Özge okuldan mezun olduktan sonra formasyon eğitimi aldı. 3 yıl engelli çocukların eğitim gördüğü bir okulda görev yaptı. Hem görev yaptı hem de KPSS'ye hazırlandı. Geçen yıl girdiği KPSS puanı ile son atamalarda atanması çıktı.

Hepimiz çok mutlu olmuştuk. Özge çok istiyordu. Hayatını öğretmenliğe adamıştı. Çok güzel hayalleri vardı. Takdiri ilahi. Allah nasip etmedi. Atandığı okula isminin verildiği haberini Bakanımız Mahmur Özer beni arayarak haber verdi. Çok ince bir davranış oldu. Kimler düşündüyse Allah razı olsun. İnşallah kızımın adının verildiği okuldan kızımın istediği gibi nesiller yetişir o da yattığı yerde rahat yatar. Bakanımıza ve değerli Erzurumlulara çok teşekkür ediyorum"