Atandığı okula giderken trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Öğretmen Özge Kılıç'ın son mesajları yürek yaktı

Isparta'dan ilk görev yeri Erzurum'a giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki öğretmen Özge Kılıç'ın WhatsApp'tan arkadaşına yazdığı son mesajlar yürek burktu.
Isparta'da yaşayan genç öğretmen Özge Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan öğretmen atamalarında Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Kongor Mahallesindeki okula okul öncesi öğretmeni olarak atandı.
Trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Özge Kılıç
Babası Hüseyin Kılıç ve öğretmen ablası Gaye Yavuz ile birlikte ilk görev yerine gitmek için yola çıkan Kılıç'ın bulunduğu araç Hınıs ilçesinde kontrolden çıkıp takla attı. Kazada Özge Kılıç hayatını kaybetti, aracı kullanan babası ile ablası yaralandı.
Milli eğitim camiasını yasa boğan ölüm ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de sosyal medya hesabından genç öğretmen için başsağlığı mesajı yayınlamıştı. Kazadan yaralı kurtulan baba Hüseyin Kılıç ve abla Gaye Yavuz, Erzurum'da gördükleri tedavinin ardından taburcu oldu. Genç öğretmen gözyaşları arasında memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.
İSMİ ATANDIĞI OKULA VERİLDİ
Özge Kılıç'ın Trabzon'da 2 yıl önce özel bir üniversitede Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun olduğu ve öğretmen olabilmek için formasyon eğitimi aldığı öğrenildi. İlk atama yerine giderken hayatını kaybeden Özge Kılıç'ın ismi ise atandığı Kongor İlkokulu'na verildi. Okulun tabelası Özge Kılıç İlkokulu olarak değiştirildi.
SON MESAJLARI YÜREK BURKTU: 'ATANDIM, BİRAZDAN YOLA ÇIKACAĞIZ'
Atandığı için çok mutlu olan Özge Kılıç'ın yakın arkadaşlarından olan Hande Sarığlan'a whatsapp üzerinde atanma belgesini gönderip, 'Atandım kanki, birazdan yola çıkacağız' yazarak mutluluğunu dile getirdiği ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre, genç kızın mesajda mutluluğunu 'Şoktayım, kendimde değilim' diyerek ifade ettiği, arkadaşının 'hayırlı olsun' yazması üzerine, 'Darısı sizin başınıza' diyerek arkadaşına iyi temennilerde bulunduğu öğrenildi.