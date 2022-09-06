Kocaeli'de vahşet: Kızını, oğluna isteyen adama sokak ortasında kurşun yağdırdı! Olay aynı güvenlik kamerasında





OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Cevdet D.'nin, Hikmet G.'nin yanına gittiği, Hikmet G.'ye yumruk attığı ve ikilinin bir süre boğuştuğu görülüyor. Kavgayı gören vatandaşlar araya girmeye çalışıyor. Bunun üzerine Cevdet D., yanında getirdiği tabancayı çıkararak Hikmet G.'ye kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçıyor.

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