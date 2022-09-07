100 bin liraya aldığı otomobile 450 bin lira masraf yaptı: İki eve değişmedi

'ARABAYI TÜRKİYE'YE İLK GETİRENİ MERAK EDİYORUM'



Otomobilin, 3 yıl önce 45 yıllık sahibinden satın aldığında kullanılamaz halde olduğunu, tabanında, kapısında çürüme oluştuğunu ifade eden Seven, şöyle konuştu:



"Sanayide tamiri 18 ayda yapıldıktan sonra otomobilimi ilk günkü orijinal haline getirdim. Trafikte ilgi odağı oluyor. Korna çalanlar, selam verenler, fotoğraf çekenler oluyor. Kardeşimde ve yakınlarımda da Amerikan yapımı klasik araba sevgisi var. Babamın da geçmişte kullandığı otomobildi. Arabamı satmam için 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif edenler oldu. Maliyeti bana 550 bin lira ama satmayı düşünmüyorum. Çocuğum gibi bakıyorum. İlerleyen zaman ne gösterir bilemiyorum, Amerikan yapımı klasik araba benim için tutku. Satsam yeniden klasik araba almak isteyeceğim. Bu kadar güzelini bulamam. Arabayı Türkiye'ye ilk getireni merak ediyorum. Ona ulaşamadım. Araştırmaya devam ediyorum."