100 bin liraya aldığı otomobile 450 bin lira masraf yaptı: İki eve değişmedi

Antalya'da yaşayan İbrahim Seven 100 bin liraya aldığı ve 450 bin lira masraf yaptığı klasik otomobiline gözü gibi bakıyor...
1974 model Amerikan yapımı otomobili ilk günkü görünümüne kavuşturan Seven (51), 75 yaşındaki otomobiliyle nostaljik müzikleri dinlerken dolaştığı caddelerde yoğun ilgi görüyor.
18 AYI ONARIMA HARCADI
Kent merkezinde oturan İbrahim Seven, klasik otomobile olan ilgisi nedeniyle satılık araç ilanlarını incelerken, geçmişte babasının kullandığı Amerikan yapımı 1947 model DeSoto marka otomobili fark etti. Otomobili görmek için 3 yıl önce İstanbul'a giden Seven, 45 yıllık sahibinden aracı 100 bin liraya satın aldı.
Yıllara meydan okusa da geçen zaman içinde hasar gören, bazı yerlerinde çürüme oluşan kullanılamaz haldeki otomobili çekiciyle Antalya'ya getiren Seven, 18 ay onarımı için çabaladı. Tamir sürecinde sanayideki ustayı her gün ziyaret eden Seven, orijinal parça kullanıp 450 bin lira masraf ettiği otomobilini ilk günkü haline dönüştürdü.