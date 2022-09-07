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    • Yaşam
    • 07.09.2022 13:23
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    • 07.09.2022 13:23
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    100 bin liraya aldığı otomobile 450 bin lira masraf yaptı: İki eve değişmedi

    Antalya'da yaşayan İbrahim Seven 100 bin liraya aldığı ve 450 bin lira masraf yaptığı klasik otomobiline gözü gibi bakıyor. 1974 model Amerikan yapımı otomobili ilk günkü görünümüne kavuşturan Seven (51), 75 yaşındaki otomobiliyle nostaljik müzikleri dinlerken dolaştığı caddelerde yoğun ilgi görüyor.

    100 bin liraya aldığı otomobile 450 bin lira masraf yaptı

    Antalya'da yaşayan İbrahim Seven 100 bin liraya aldığı ve 450 bin lira masraf yaptığı klasik otomobiline gözü gibi bakıyor...

    1974 model Amerikan yapımı otomobili ilk günkü görünümüne kavuşturan Seven (51), 75 yaşındaki otomobiliyle nostaljik müzikleri dinlerken dolaştığı caddelerde yoğun ilgi görüyor.

    18 AYI ONARIMA HARCADI


    Kent merkezinde oturan İbrahim Seven, klasik otomobile olan ilgisi nedeniyle satılık araç ilanlarını incelerken, geçmişte babasının kullandığı Amerikan yapımı 1947 model DeSoto marka otomobili fark etti. Otomobili görmek için 3 yıl önce İstanbul'a giden Seven, 45 yıllık sahibinden aracı 100 bin liraya satın aldı.

    Yıllara meydan okusa da geçen zaman içinde hasar gören, bazı yerlerinde çürüme oluşan kullanılamaz haldeki otomobili çekiciyle Antalya'ya getiren Seven, 18 ay onarımı için çabaladı. Tamir sürecinde sanayideki ustayı her gün ziyaret eden Seven, orijinal parça kullanıp 450 bin lira masraf ettiği otomobilini ilk günkü haline dönüştürdü.

        EN BÜYÜK KEYFİ NOSTALJİ MÜZİKLERLERİ DİNLEYEREK DOLAŞMAK


        Otomobilinin onarılmasının ardından Antalya caddelerinde dolaşmaya başlayan Seven, 75 yaşındaki aracıyla trafikte diğer sürücülerin dikkatini çekti. Trafikte ilerlerken fotoğraf çektirmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği Seven, en büyük keyfinin otomobilinde nostaljik müzikleri dinlerken oğlu Bekir ile caddelerde dolaşmak olduğunu belirtti.

        2 MİLYON LİRA TEKLİF ETTİLER KABUL ETMEDİ


        Otomobilinin çok ilgi gördüğünü anlatan Seven, bazı sürücülerin satın almak için pazarlık yaptığını anlattı. Klasik otomobil tutkunlarının otomobili almak için 2 milyon lira, başka birinin ise 2 ev teklif ettiğine değinen Seven, 'evladım gibi' dediği otomobilini satmayı düşünmediğini söyledi.

        'ARABAYI TÜRKİYE'YE İLK GETİRENİ MERAK EDİYORUM'


        Otomobilin, 3 yıl önce 45 yıllık sahibinden satın aldığında kullanılamaz halde olduğunu, tabanında, kapısında çürüme oluştuğunu ifade eden Seven, şöyle konuştu:


        "Sanayide tamiri 18 ayda yapıldıktan sonra otomobilimi ilk günkü orijinal haline getirdim. Trafikte ilgi odağı oluyor. Korna çalanlar, selam verenler, fotoğraf çekenler oluyor. Kardeşimde ve yakınlarımda da Amerikan yapımı klasik araba sevgisi var. Babamın da geçmişte kullandığı otomobildi. Arabamı satmam için 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif edenler oldu. Maliyeti bana 550 bin lira ama satmayı düşünmüyorum. Çocuğum gibi bakıyorum. İlerleyen zaman ne gösterir bilemiyorum, Amerikan yapımı klasik araba benim için tutku. Satsam yeniden klasik araba almak isteyeceğim. Bu kadar güzelini bulamam. Arabayı Türkiye'ye ilk getireni merak ediyorum. Ona ulaşamadım. Araştırmaya devam ediyorum."

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        Haberler Yaşam 100 bin liraya aldığı otomobile 450 bin lira masraf yaptı: İki eve değişmedi
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