Almanya’dan köyüne döndü: El frenini çekmediği otomobilinin altında kaldı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin altında kalan Nursel Sever Yıldırım, hayatını kaybetti.

BOSTANINA GİDECEKTİ

Almanya'da uzun yıllar işçi olarak çalıştıktan sonra bir süre önce memleketi Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Ataçınarı köyüne dönüş yapıp, çiftçilik yapmaya başlayan Nursel Sever Yıldırım, bu sabah, 2 kilometre uzaklıktaki bostanını sulamak için evden çıktı.