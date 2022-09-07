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    • Yaşam
    • 07.09.2022 17:15
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    • 07.09.2022 17:15
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    Almanya’dan köyüne döndü: El frenini çekmediği otomobilinin altında kaldı

    Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Ataçınarı köyünde, otoparkın kapısını kapatmak için otomobilden inen 61 yaşındaki Nursel Sever Yıldırım, el frenini çekmeyi unuttu. Hareket eden otomobili durdurmak isterken altında kalan Yıldırım, yaşamını yitirdi. Almanya’da işçi olarak çalışan Yıldırım'ın emekli olduktan sonra bir süre önce memleketi Tunceli’ye dönüş yaptığı ve çiftçiliğe başladığı belirtildi

    El frenini çekmediği otomobilinin altında kaldı

    Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin altında kalan Nursel Sever Yıldırım, hayatını kaybetti.

    BOSTANINA GİDECEKTİ
    Almanya'da uzun yıllar işçi olarak çalıştıktan sonra bir süre önce memleketi Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Ataçınarı köyüne dönüş yapıp, çiftçilik yapmaya başlayan Nursel Sever Yıldırım, bu sabah, 2 kilometre uzaklıktaki bostanını sulamak için evden çıktı.

    EL FRENİNİ ÇEKMEDİ
    1 çocuk annesi Yıldırım, otoparktaki otomobilini dışarı çıkardı. Daha sonra otomobilden inerek kapıyı kapatmak için otoparka yönelen Yıldırım, el frenini çekmediği aracının hareket ettiğini gördü.

    OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI
    Yıldırım, yokuş aşağı giden otomobilini durdurmak için önüne geçti. Ancak bu sırada Yıldırım, dengesini kaybedip düşerek otomobilin altında kaldı. Otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ
        Sesler üzerine dışarı çıkan eşi ve komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma ile otomobilin altından çıkarılan Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Nursel Sever Yıldırım'ın cenazesi, Tunceli Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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