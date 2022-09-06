Araba alacaklara müjde! ÖTV'siz araçlar ortaya çıktı! 0 ve 2. el araba fiyatları güncellendi! İşte Eylül ayı İNDİRİMLİ araç fiyat listesi...
Araba alacakların en merak ettikleri arasında ÖTV indirimli otomobil fiyatları yer alıyor. Sıfır ve ikinci el araç fiyatları küresel sorunlarla birlikte yükselirken vatandaş uygun fiyata otomobil almak için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, ÖTV'siz araç fiyatları ne kadar? İndirimli araba nasıl alınır? 0 otomobil fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...
Engelli araç limiti ve fiyatları, 2022 yılı itibariyle güncellendi. Araç limiti kapsamında 450 bin 500 TL'ye kadar araçları alabilecek olan engelli vatandaşlar, markalar tarafından belirlenen modelleri engelli ÖTV indirimi kapsamında edinebilecek. 2022 engelli araç fiyatları haricinde engel oranı da indirimde etkili olacak.
ENGELLİLİK ORANI
ÖTV muafiyetinden faydalanabilmek için araç satın almadan önce engel durumunu beyan etmek adına bir sağlık kuruluşundan, "ÖTV istisnalı araç kullanabilir" ibaresinin yer aldığı sağlık raporu almak gerekiyor. Raporda belirtilen engel durumu yüzde 90 oranının üzerinde ise şartsız muafiyet sağlanırken engel oranı yüzde 90'ın altında olan kişiler, alacakları otomobilde sadece engellerine yönelik düzenleme yaparak ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyorlar.
Engel oranı yüzde 90'ın altında olan sürücünün kendi aracını kullanabilmesi için TSE onaylı aparat düzenlemesi yapılması gerekiyor. Yüzde 90 ve üzerinde engelli olan kişinin aracını ise yakınlık derecesi gözetilmeksizin herkes kullanabiliyor.
YÜZDE 40-89 ARASI ENGELLİ ORANI
Bireyin engellilik yüzdesi %40-89 arasında ise sıfır araç alımında ÖTV indirimi yüzde 26.3 oranında uygulanırken KDV ödemesi ise yüzde 15.24 oranında uygulanıyor. Yüzde 40 engelli birisinin ÖTV indirimli araç alması için 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sürücü belgesine sahip olması da gerekiyor.
YÜZDE 90 VE ÜSTÜ ENGELLİ ORANI
Bireyin engellilik yüzdesi 90 ve üstündeyse sıfır araç alırken ÖTV'den muaf tutuluyor. Bu oran dahilinde engelli birey ister kendisi isterse de tayin ettiği bir yakını aracı kullanabiliyor. Engelli birey 18 yaşın altındaysa ailesi kendisi adına işlemleri yürüterek aracı ÖTV'siz alabiliyor.