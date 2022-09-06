Araba alacaklara müjde! ÖTV’siz araçlar ortaya çıktı! 0 ve 2. el araba fiyatları güncellendi! İşte Eylül ayı İNDİRİMLİ araç fiyat listesi...

ENGELLİLİK ORANI

ÖTV muafiyetinden faydalanabilmek için araç satın almadan önce engel durumunu beyan etmek adına bir sağlık kuruluşundan, "ÖTV istisnalı araç kullanabilir" ibaresinin yer aldığı sağlık raporu almak gerekiyor. Raporda belirtilen engel durumu yüzde 90 oranının üzerinde ise şartsız muafiyet sağlanırken engel oranı yüzde 90'ın altında olan kişiler, alacakları otomobilde sadece engellerine yönelik düzenleme yaparak ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyorlar.

Engel oranı yüzde 90'ın altında olan sürücünün kendi aracını kullanabilmesi için TSE onaylı aparat düzenlemesi yapılması gerekiyor. Yüzde 90 ve üzerinde engelli olan kişinin aracını ise yakınlık derecesi gözetilmeksizin herkes kullanabiliyor.