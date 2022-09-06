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    Seanslarda yer bulmak imkansız! Türkiye'nin yeni gündemi aile dizimi terapisi |Yaşam haberleri

    Türkiye’nin yeni gündemi aile dizimi terapisiydi! 3 bin 400 TL’ye çıkan seanslarda yer bulmak imkansız hale geldi. İşte sizler için derlediğimiz 6 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Telapi!

    Online platformda yayınlanan bir dizi, aile dizimi terapisi kavramını gündeme getirdi. Alman psikoterapist Bert Hellinger tarafında ortaya atılan psikoterapi yöntemi aile içerisinde yaşanan olumsuzluklar aile fertlerinin DNA'larına kazınmakta ve bu şekilde nesilden nesle aktarıldığını iddia etti. Diziyle birlikte popüler hale gelen bu terapi, fırsatçıları da harekete geçirdi. Terapi ve danışmanlık hizmeti veren uzmanlar, parayı cebe indirdi! Seanslar doldu taştı terapinin ücreti ise 3 bin 400 TL'ye yükseldi. Fiyatlar kimi zaman kampanyayla 500 TL'ye bile indir! Ankara'da bir AVM'nin kampanyası ise herkesi şoke etti! Öyle ki AVM, 1-17 Eylül'de yapılanacak 500 TL'lik alışverişe aile terapisi seansı ücretsizdi!



    KÜÇÜK SAVAŞÇI
    Samsun'da Selen- Serhat Çetin çiftinin ilk bebekleri Çağan, 28 haftalıkken dünyaya geldi. 1 kilo doğan ve neredeyse parmak kadar olan Çağan, 2 ay boyunca yenidoğan yoğun bakımında tedavi edildi. 5.5 kiloya yükseldi. Anne Çetin, "Çağan'ı ilk gördüğüm andaki şokumu hiç unutamıyorum. Doktorlarımız oğlumu iyi etti" dedi.



    YENİDEN DOĞAN
    Mardin Midyatlı Süryani Hatune Doğan (52), 15 yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göç etti. Mainz Katolik Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde diyakozluk bölümünü bitirdi. Katıldığı yardım faaliyetleriyle 40'tan fazla ülke gezdi. Yoksullara, hastalara yardım etti. Türkçe, Kürtçe ve Fransızca başta olmak üzere 10 dil öğrendi! 22 kitabı bulunan Doğan, yıllar sonra köyüne geri geldi. Babasının arazisinde tarım yaptı, sumak, fıstık ve üzüm yetiştirdi. "Burada büyüdüm. Ektim, topladım, sumak topladım, kuru üzüm yaptım. Burayı çok seviyorum. Burada hürriyet var" dedi.



        MEMLEKET MESELESİ
        Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ait nüfus sayısını açıkladı. Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 614 bin 362'ye çıktı. Doğu illerinde artış görünürken, Batı tarafında ise nüfus azalmaları göze çarptı. İstanbul'da ise 20 yıl sonra ilk kez yaşanan nüfus düşüşü şaşırttı. Buna göre herkes doğdu yerde
        yaşasaydı, 2 milyon 972 bin 950'lik nüfusu olan Şanlıurfa, Türkiye'nin en kalabalık şehri olacaktı. İkinciliği 2 milyon 644 bin 753 kişiyle Konya alacaktı. Şu anda 16 milyondan fazla insanın yaşadığı İstanbul ise 2.6 milyon ile 3'üncü olacaktı. Diyarbakır 4'üncülüğü Ankara 5'nciliği alacaktı.



        10 NUMARA ADAŞA EMANET
        İngiltere'de Boris Johnson'un istifasının ardından başbakanlık yarışışını Liz Truss kazandı. Muhafazakar Parti üyeleri, 81 bin 326 oyla Truss'u 10 numaraya yolladı. Kraliçe 2. Elizabeth'in bugün kabul edeceği Truss'u hükümeti kurmakla görevlendireceği açıklandı. İngiltere'nin 3. kadın başbakan olan Truss ilk açıklamasında "Bir muhafazakar olarak yarıştım ve bir muhafazakar olarak ülkeyi yöneteceğim" ifadesini kullandı.



        130 MİLYON DEVRETTİ
        6+Joker bilen çıkmayınca 130 milyon 882 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 515 bin lira kazandı. 4 bilenler bin 976'şar lira, 3 bilenler 129'ar lira, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



            BİR TALİHLİYE 486 BİN LİRA
            10 bilen bir kişi, 486 bin lira kazandı. 9 bilenler 5 bin 638'er lira, 8 bilenler 330'ar lira, 7 bilenler 53'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.

            'İLAHİ ADALET'
            İstanbul'un Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Seda Kurt'u 4 Kasım 2019 tarihinde bıçaklayarak öldüren Ercan Akkaş, yurt dışına kaçtı. Kırmızı Bülten'le aranan Kurt'un Gürcistan Tiflis yakınlarında işlediği bir suç nedeniyle tutuklanarak cezaevine girdiği ortaya çıktı. İade süreci başlatılırken. Hapishanede çıkan kavgada Kurt öldürüldü. Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, "Küçük kızı anne diye ağlarken, onun serbest dolaşmasını kabullenemiyordum. İlahi adalete inanırım" dedi.

            ISRARLI CİNAYET
            Nevşehir'de Dilaver Akçay, kızını mesajla taciz eden İbrahim Akyürek'i yolda gördü. Çılgına döndü! Talihsiz genci önce tabancayla vurdu, sonra da boğazını keserek öldürdü.

            ÇOK ACAYİP
            Erzurum'da çoban Nurettin Kılıçaka, bir böğürtü duydu. Sesin geldiği yere doğru koştu. Karşısında bir ayı buldu. Köpeklerinin havlamasıyla ölümden kurtuldu!

            FIRTINA GELİYOR
            Meteoroloji uyardı: Marmara ve Karadeniz'de fırtına var. Sağanak yağmura karşı tedbirli olun.

            ARKADAŞI İÇİN ÖLDÜ
            Adıyaman'ın Kahta Çayı'na giden iki arkadaştan Mehmet Kalaycı, serinlemek için suya girdi. Ancak, akıntıya kapıldı. Arkadaşı Mustafa Batmaz Batmaz yardım istedi ve Mehmet Kalaycı, kurtardı. Ancak kendisi suda can verdi.

            REKABET CİNAYETİ
            Antalya Manavgat'ta Mustafa Köse, arkadaşı Turan Yıldızhan'ın dükkanının karşısındaki butiği devraldı. Önceki gün, karşılıklı 2 butiğin de aynı ürünleri kaldırımda sergilemesi nedeniyle, kavga çıktı. Yıldızhan, arkadaşını bir sokağa götürdü ve onu tabancayla öldürdü.

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            Haberler Yaşam Seanslarda yer bulmak imkansız! Türkiye'nin yeni gündemi aile dizimi terapisi |Yaşam haberleri
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