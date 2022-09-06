Seanslarda yer bulmak imkansız! Türkiye'nin yeni gündemi aile dizimi terapisi |Yaşam haberleri

Online platformda yayınlanan bir dizi, aile dizimi terapisi kavramını gündeme getirdi. Alman psikoterapist Bert Hellinger tarafında ortaya atılan psikoterapi yöntemi aile içerisinde yaşanan olumsuzluklar aile fertlerinin DNA'larına kazınmakta ve bu şekilde nesilden nesle aktarıldığını iddia etti. Diziyle birlikte popüler hale gelen bu terapi, fırsatçıları da harekete geçirdi. Terapi ve danışmanlık hizmeti veren uzmanlar, parayı cebe indirdi! Seanslar doldu taştı terapinin ücreti ise 3 bin 400 TL'ye yükseldi. Fiyatlar kimi zaman kampanyayla 500 TL'ye bile indir! Ankara'da bir AVM'nin kampanyası ise herkesi şoke etti! Öyle ki AVM, 1-17 Eylül'de yapılanacak 500 TL'lik alışverişe aile terapisi seansı ücretsizdi!
KÜÇÜK SAVAŞÇI
Samsun'da Selen- Serhat Çetin çiftinin ilk bebekleri Çağan, 28 haftalıkken dünyaya geldi. 1 kilo doğan ve neredeyse parmak kadar olan Çağan, 2 ay boyunca yenidoğan yoğun bakımında tedavi edildi. 5.5 kiloya yükseldi. Anne Çetin, "Çağan'ı ilk gördüğüm andaki şokumu hiç unutamıyorum. Doktorlarımız oğlumu iyi etti" dedi.
YENİDEN DOĞAN
Mardin Midyatlı Süryani Hatune Doğan (52), 15 yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göç etti. Mainz Katolik Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde diyakozluk bölümünü bitirdi. Katıldığı yardım faaliyetleriyle 40'tan fazla ülke gezdi. Yoksullara, hastalara yardım etti. Türkçe, Kürtçe ve Fransızca başta olmak üzere 10 dil öğrendi! 22 kitabı bulunan Doğan, yıllar sonra köyüne geri geldi. Babasının arazisinde tarım yaptı, sumak, fıstık ve üzüm yetiştirdi. "Burada büyüdüm. Ektim, topladım, sumak topladım, kuru üzüm yaptım. Burayı çok seviyorum. Burada hürriyet var" dedi.