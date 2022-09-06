Seanslarda yer bulmak imkansız! Türkiye'nin yeni gündemi aile dizimi terapisi |Yaşam haberleri





BİR TALİHLİYE 486 BİN LİRA

10 bilen bir kişi, 486 bin lira kazandı. 9 bilenler 5 bin 638'er lira, 8 bilenler 330'ar lira, 7 bilenler 53'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.



'İLAHİ ADALET'

İstanbul'un Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Seda Kurt'u 4 Kasım 2019 tarihinde bıçaklayarak öldüren Ercan Akkaş, yurt dışına kaçtı. Kırmızı Bülten'le aranan Kurt'un Gürcistan Tiflis yakınlarında işlediği bir suç nedeniyle tutuklanarak cezaevine girdiği ortaya çıktı. İade süreci başlatılırken. Hapishanede çıkan kavgada Kurt öldürüldü. Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, "Küçük kızı anne diye ağlarken, onun serbest dolaşmasını kabullenemiyordum. İlahi adalete inanırım" dedi.



ISRARLI CİNAYET

Nevşehir'de Dilaver Akçay, kızını mesajla taciz eden İbrahim Akyürek'i yolda gördü. Çılgına döndü! Talihsiz genci önce tabancayla vurdu, sonra da boğazını keserek öldürdü.



ÇOK ACAYİP

Erzurum'da çoban Nurettin Kılıçaka, bir böğürtü duydu. Sesin geldiği yere doğru koştu. Karşısında bir ayı buldu. Köpeklerinin havlamasıyla ölümden kurtuldu!



FIRTINA GELİYOR

Meteoroloji uyardı: Marmara ve Karadeniz'de fırtına var. Sağanak yağmura karşı tedbirli olun.



ARKADAŞI İÇİN ÖLDÜ

Adıyaman'ın Kahta Çayı'na giden iki arkadaştan Mehmet Kalaycı, serinlemek için suya girdi. Ancak, akıntıya kapıldı. Arkadaşı Mustafa Batmaz Batmaz yardım istedi ve Mehmet Kalaycı, kurtardı. Ancak kendisi suda can verdi.



REKABET CİNAYETİ

Antalya Manavgat'ta Mustafa Köse, arkadaşı Turan Yıldızhan'ın dükkanının karşısındaki butiği devraldı. Önceki gün, karşılıklı 2 butiğin de aynı ürünleri kaldırımda sergilemesi nedeniyle, kavga çıktı. Yıldızhan, arkadaşını bir sokağa götürdü ve onu tabancayla öldürdü.

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