Esenyurt'ta kan donduran son! 10 katlı binanın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Olay, saat 20.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2316 Sokak'ta meydana geldi.
10 KATLI BİNANIN ASANSÖR BOŞLUĞUNDA ERKEK CESEDİ BULUNDU | VİDEO
Edinilen bilgiye göre, boş olan ve kullanılmayan sitede görevli gece bekçisi, 10 katlı binanın asansör boşluğunda hareketsiz yatan kişiyi görünce, durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, çevrede önlem alarak olay yerinde detaylı inceleme yaptı.
Erkek olduğu belirtilen kişi, itfaiyenin çalışması ile asansör boşluğundan çıkarılarak cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, gece bekçisini ifadesini almak üzere polis merkezine götürürken, hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.