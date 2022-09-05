Esenyurt'ta kan donduran son! 10 katlı binanın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Olayın yaşandığı sokaktaki başka bir sitede görev yapan Fevzi Çakmak, "Bu binalar kullanılmıyor. Asansör boşluğuna düşmüş diyorlar, öyle duydum. İtfaiye ekipleri de geldi, onlar çıkarmışlar. Binaların üçü de boş, elektrik ve su yok. Oturan da yok, sadece bekçi kalıyor" dedi.