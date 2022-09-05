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    • Yaşam
    • 06.09.2022 06:55
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    • 06.09.2022 07:03
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    Esenyurt'ta kan donduran son! 10 katlı binanın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

    Son dakika haberi! İstanbul Esenyurt'ta, kullanılmayan 10 katlı binanın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile asansör boşluğundan çıkarılan ceset, polisin incelemesinden sonra morga kaldırıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kan donduran son! Asansör boşluğunda bulundu

    Olay, saat 20.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2316 Sokak'ta meydana geldi.

    10 KATLI BİNANIN ASANSÖR BOŞLUĞUNDA ERKEK CESEDİ BULUNDU | VİDEO

    Edinilen bilgiye göre, boş olan ve kullanılmayan sitede görevli gece bekçisi, 10 katlı binanın asansör boşluğunda hareketsiz yatan kişiyi görünce, durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, çevrede önlem alarak olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

    Erkek olduğu belirtilen kişi, itfaiyenin çalışması ile asansör boşluğundan çıkarılarak cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, gece bekçisini ifadesini almak üzere polis merkezine götürürken, hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

        Olayın yaşandığı sokaktaki başka bir sitede görev yapan Fevzi Çakmak, "Bu binalar kullanılmıyor. Asansör boşluğuna düşmüş diyorlar, öyle duydum. İtfaiye ekipleri de geldi, onlar çıkarmışlar. Binaların üçü de boş, elektrik ve su yok. Oturan da yok, sadece bekçi kalıyor" dedi.

        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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        Haberler Yaşam Esenyurt'ta kan donduran son! 10 katlı binanın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu
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