Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 05.09.2022 23:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.09.2022 23:45
    ABONE OL

    Şırnak'ta enişte kayınbiraderine ve kayınbiraderinin iki kuzenine kurşun yağdırdı: 1 ölü 2 yaralı

    Şırnak’ın Cizre ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen olayda silahlar konuştu. Enişte, kayınbiraderine ve kayınbiraderinin iki kuzenine kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    İHA
    Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü 2 yaralı

    Alınan bilgilere göre, Cizre ilçesi Kale Mahallesi'nde iddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle Zeki Y. ve kayınbiraderi Reber Bilic arasında tartışma yaşandı. Tartışmaya Bilic'in iki kuzeni de dahil olunca olay silahlı kavgaya döndü. Çıkan kavgada Zeki Y. belinden çıkardığı silahla kayınbiraderi Reber Bilic'i öldürdü, iki kuzenini de yaraladı.

    Yaşanan kavganın ardından olay yerine zırhlı araçlarla çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Silahlı saldırıda Reber Bilic kafasına isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, kuzenleri M.B. ile M.B. olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Hastaneye kaldırılan iki kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri bir kişiyi öldürüp iki kişiyi yaralayan Zeki Y.'yi ve olaya karıştığı iddia edilen iki şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Meral Akşener’e kaçak elektrik şoku!
    Haberler Yaşam Şırnak'ta enişte kayınbiraderine ve kayınbiraderinin iki kuzenine kurşun yağdırdı: 1 ölü 2 yaralı
        SON DAKİKA