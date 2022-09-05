Şırnak'ta enişte kayınbiraderine ve kayınbiraderinin iki kuzenine kurşun yağdırdı: 1 ölü 2 yaralı

Yaşanan kavganın ardından olay yerine zırhlı araçlarla çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Silahlı saldırıda Reber Bilic kafasına isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, kuzenleri M.B. ile M.B. olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.