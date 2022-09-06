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    • Yaşam
    • 06.09.2022 16:41
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    • 06.09.2022 16:45
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    Oğlu kazada ölen annenin feryatları yürek dağladı: Cavit ciğerimi yaktın

    Antalya'da meydana gelen kazada mootsiklet sürücüsü Cavit Özyiğit yaşamını yitirdi. Annesi cenazesini almaya geldiği oğlunun ardından, "Cavit ciğerimi yaktın. Beni neden bırakıp gittin Cavit?" diyerek feryat etti.

    Oğlu kazada ölen anneden yürek yakan feryat

    Antalya'da, motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki Cavit Özyiğit hayatını kaybetti. Özyiğit'in cenazesi alınırken, ayakta durmakta zorlanan annesi Ayfer Özyiğit, "Beni neden bırakıp gittin Cavit?" diye ağladı.

    FIRLAYIP AĞIR YARALANDI
    Saat 00.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 1870 Sokak'ta 07 AKK 294 plakalı motosikletiyle arkadaşının düğününden dönen plastik pencere ustası Cavit Özyiğit, karşı yönden gelen 07 HG 860 plakalı otomobille çarpıştı.

    Cavit Özyiğit, çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayıp ağır yaralandı.

    YARALI GENÇ KURTARILAMADI
    Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Özyiğit'i özel hastaneye götürdü. Hastanedeki müdahaleye rağmen Özyiğit, yaşamını yitirdi.

    Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken Özyiğit'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

    CAVİT CİĞERİMİ YAKTIN
    Otopsi yapılırken dışarıda bekleyen annesi Ayfer Özyiğit, "Cavit ciğerimi yaktın. Beni neden bırakıp gittin Cavit? Allah'ım içimin ateşini söndür" diye gözyaşı döktü.
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        Haberler Yaşam Oğlu kazada ölen annenin feryatları yürek dağladı: Cavit ciğerimi yaktın
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