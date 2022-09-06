Oğlu kazada ölen annenin feryatları yürek dağladı: Cavit ciğerimi yaktın

Antalya'da, motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki Cavit Özyiğit hayatını kaybetti. Özyiğit'in cenazesi alınırken, ayakta durmakta zorlanan annesi Ayfer Özyiğit, "Beni neden bırakıp gittin Cavit?" diye ağladı.

FIRLAYIP AĞIR YARALANDI

Saat 00.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 1870 Sokak'ta 07 AKK 294 plakalı motosikletiyle arkadaşının düğününden dönen plastik pencere ustası Cavit Özyiğit, karşı yönden gelen 07 HG 860 plakalı otomobille çarpıştı.