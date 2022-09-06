Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 06.09.2022 18:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.09.2022 18:14
    ABONE OL

    Fatih'te görev bitiminde silahını doldur boşalt yapan polis, meslektaşını başından vurdu

    Fatih'te çevik kuvvet polisi S.Ö., görev sonrası minibüste silahını doldur boşalt yaptığı sırada silahı ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, meslektaşı K.B'nin başına isabet etti.

    Fatih’te çevik kuvvet polisi meslektaşını başından vurdu

    Olay, saat 16.00 sıralarında İstanbul'un Fatih ilçesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi.

    Çevik kuvvet polisleri, görevleri bittikten sonra yemek yemeye gitti.

    Daha sonra ise polis minibüsüne döndüler. Bu sırada polis memuru S.Ö., doldur boşalt yaptığı sırada silahı ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, polis memuru K.B.'nin başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

    Ağır yaralanan polis memuru K.B., ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

    Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yunanistan’ın tahriklerine yanıt: Sabrın sonu vardır
    Haberler Yaşam Fatih'te görev bitiminde silahını doldur boşalt yapan polis, meslektaşını başından vurdu
        SON DAKİKA