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    • Yaşam
    • 06.09.2022 16:05
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    • 06.09.2022 16:05
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    CHP'li belediye başkanı resmi araçla kaza yaptı! 3.72 promil alkollü çıktı

    Kırklareli İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, belediyeye ait resmi araçla kaza yaptı. Kazada hafif yaralanan CHP’li Belediye Başkanı Vardar, hastaneye kaldırıldı. 3.72 promil alkollü olduğu tespit edilen Vardar, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

    CHP’li başkan resmi araçla kaza yaptı! Alkollü çıktı

    Kırklareli İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, belediyeye ait araçla kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ile polis ekibi sevk edildi.

    Yaşanan kaza sonucu olay yerine gelen ambulans ile hastaneye sevk edilen CHP'li Belediye Başkanı Vardar'ın 3.72 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan Vardar, hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

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    Haberler Yaşam CHP'li belediye başkanı resmi araçla kaza yaptı! 3.72 promil alkollü çıktı
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