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    Köyler arası futbol turnuvasını izleyen taraftar sayısı Süper Lig'i gölgede bıraktı

    Köyler arası futbol turnuvası finalini izleyen taraftarların sayısı, süper lig maçlarını gölgede bıraktı. 10 bin kişi, takımlarını bağrına bastı. İşte habere ilişikin tüm detaylar...

    Süper lıg değıl köy maçı

    Mersin'de köyler arası futbol turnuvası 6 grupta 36 takımı arasında yapıldı. Yaklaşık 1,5 ay süren 118 karşılaşmanın ardından, Elbeyli ve Tapureli köyleri finale kaldı. İki köyün final maçı için 10 bin taraftar tribünlerdeki yerini aldı. Yaşlısı, genci, kadını çocuğu takımları lehine tezahürat yaptı. Kucağında bebekleri bile olan kadınların çoğunlukta olduğu gözlerden kaçmadı. İçeride yer bulamayanlar, tepelerde konuşlandı. Tribünlerde yaşanan heyecan saha içinden daha fazla olunca ortaya ilginç görüntüler çıktı. İki takımın bir birine üstünlük kuramadığı maç penaltılara kaldı. Nefeslerin tutulduğu penaltı atışları sonunda rakibini 4-3 mağlup eden Tapureli şampiyonluk kupasına uzandı.



    BU HAFTA MAÇLARI
    Elbeyli- Tapureli: 10.000 kişi
    Hatayspor-Adana Demirspor: 3.000 kişi
    Giresunspor-Konyaspor: 7.000 kişi
    Başakşehir-Alanyaspor: 2.500 kişi
    Sivasspor-Karagümrük: 3.000 kişi

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    Haberler Yaşam Köyler arası futbol turnuvasını izleyen taraftar sayısı Süper Lig'i gölgede bıraktı
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