Köyler arası futbol turnuvasını izleyen taraftar sayısı Süper Lig'i gölgede bıraktı

Mersin'de köyler arası futbol turnuvası 6 grupta 36 takımı arasında yapıldı. Yaklaşık 1,5 ay süren 118 karşılaşmanın ardından, Elbeyli ve Tapureli köyleri finale kaldı. İki köyün final maçı için 10 bin taraftar tribünlerdeki yerini aldı. Yaşlısı, genci, kadını çocuğu takımları lehine tezahürat yaptı. Kucağında bebekleri bile olan kadınların çoğunlukta olduğu gözlerden kaçmadı. İçeride yer bulamayanlar, tepelerde konuşlandı. Tribünlerde yaşanan heyecan saha içinden daha fazla olunca ortaya ilginç görüntüler çıktı. İki takımın bir birine üstünlük kuramadığı maç penaltılara kaldı. Nefeslerin tutulduğu penaltı atışları sonunda rakibini 4-3 mağlup eden Tapureli şampiyonluk kupasına uzandı.