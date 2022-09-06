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    • Yaşam
    • 06.09.2022 15:56
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    • 06.09.2022 15:56
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    Gaziantep'te feci olay! Fabrikada patlama: 2 ölü

    Gaziantep'te organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada vidanjör patladı. Feci olayda 2 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, Gaziantep Valisi Davut Gül olay yerinde incelemelerde bulundu.

    Gaziantep’te fabrikada patlama: 2 ölü

    Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) araç üstü ekipman üretiminin gerçekleştirildiği bir fabrikada bulunan vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü.

    Gaziantep 1. OSB'de bulunan bir araç üstü ekipmanları üretiminin yapıldığı fabrikada vidanjörle işlem yapılırken henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

    Patlamanın etkisiyle vidanjörün arka bölümünde bulunan işçilerden Mustafa Kesiktaş (27) ile Ercan Kılıç (25) hayatını kaybetti.

    Kesiktaş ile Kılıç'ın cenazeleri, incelenmek üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Gaziantep Valisi Davut Gül de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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