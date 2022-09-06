11 aracın lastiklerini kesti savunması "pes" dedirtti! Yer: Bilecik





"GECE NE OLDUĞU BELİRSİZ KİŞİLER GELİYOR BAĞIRIYOR ÇAĞIRIYOR, GARİP GARİP HAREKETLER"

Araç sahiplerinden Murat Sarı, kendi aracının bir lastiğin kesildiğini bir tanesinin de darbe aldığı söyleyerek, "Buraya da bıçağı saplamış ama patlatamamış lastiği. Aldığımız bilgiye göre 11 tane aracın lastiğini doğramışlar. Benim aracım bu. Sabahleyin işe gittim. Lastiğimin patladığını telefonla ilettiler. Geldik, durum belli. Sokakta bir düzensizlik var. Gece ne olduğu belirsiz kişiler geliyor bağırıyor çağırıyor, garip garip hareketler. Allah sonumuzu hayır etsin ne diyeyim" dedi. Öte yandan yaşanan o anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMERAYA YANSIDI

Bilecik'te, C.B.'nin park halindeki 11 aracın lastiklerini kestiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yürüyerek sokağa gelen C.B.'nin, elindeki bıçakla araçların lastiklerine zarar verdiği görüldü. C.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.