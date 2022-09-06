Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 06.09.2022 12:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.09.2022 12:47
    ABONE OL

    Kamyon kasasının altına giren otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı

    Konya'nın Kulu ilçesinde Mehmet Bulut idaresindeki otomobil, seyir halindeki kamyona arkadan çarptı. Kamyon kasasının altına giren otomobil hurdaya dönerken, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan 3 yolcu yaralandı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

    Kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

    Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında otomobilin seyir halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

    KAMYON KASASININ ALTINA GİRDİ
    Sabah saatlerinde Ankara-Konya Karayolunun 170. kilometresinde, Mehmet Bulut idaresindeki 34 CEE 602 plakalı Honda marka otomobil, önünde seyir halinde olan Rasim B. yönetimindeki 41 AGF 059 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmayla birlikte otomobil kamyon kasasının altına girdi.

    SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
    İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobil sürücüsü Mehmet Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan yolcular 28 yaşındaki Mahsun B., Mehmet B. ile Rıfat B. yaralandı.

    KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
    Sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Mahsun B.'nin daha sonra Konya'ya sevk edildiği öğrenildi. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Takvim.com.tr aylardır yazdı! 6’lı masada kriz ayyuka çıktı
    Haberler Yaşam Kamyon kasasının altına giren otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı
        SON DAKİKA