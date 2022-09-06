Kamyon kasasının altına giren otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında otomobilin seyir halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

KAMYON KASASININ ALTINA GİRDİ

Sabah saatlerinde Ankara-Konya Karayolunun 170. kilometresinde, Mehmet Bulut idaresindeki 34 CEE 602 plakalı Honda marka otomobil, önünde seyir halinde olan Rasim B. yönetimindeki 41 AGF 059 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmayla birlikte otomobil kamyon kasasının altına girdi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobil sürücüsü Mehmet Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan yolcular 28 yaşındaki Mahsun B., Mehmet B. ile Rıfat B. yaralandı.