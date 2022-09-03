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    • Yaşam
    • 03.09.2022 09:51
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    • 03.09.2022 10:05
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    Sigara kokusundan şüphelenen anne cinsel istismarı ortaya çıkardı: Tacizci ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

    İzmir'de 13 yaşındaki kızı E.A'nın üzerindeki sigara kokusunda şüphelenen 45 yaşındaki B.Ö., dedektif gibi iz sürdü. Anne, kızının Whatsapp yazışmalarını kontrol etti. Kızından 24 yaş büyük Seçkin Alkış’ın çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu yazışmalardan öğrenen B.Ö., soluğu adliyede aldı. Alkış’ın ünlü sosyal medya fenomeni 25 yaşındaki Sude Alkış’ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

    Dedektif gibi iz sürdü: Kızına cinsel istismarı ortaya çıkardı

    İzmir'de sigara kullanmayan 45 yaşındaki B.Ö., 13 yaşındaki kızı E.A.'nın üzerindeki sigara kokusundan şüphelendi. Adeta dedektif gibi hareket eden anne, kızından 24 yaş büyük Seçkin Alkış'ın çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu öğrendi. Küçük kıza cinsel istismar ve tacizde bulunan Seçkin Alkış'ın ünlü sosyal medya fenomeninin olduğu ortaya çıktı.

    MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLAR GÖNDERDİ
    İzmir'in Karabağlar ilçesinde Eylül 2021'de, 13 yaşında olan E.A isimli 9. sınıf öğrencisi genç kız, Instagram ve Youtube'da fenomen olan Sude Alkış'ın hikayelerinde paylaştığı ağabeyi Seçkin Alkış'ı takip etmeye başladı.

    Seçkin Alkış da kendisini Instagram'dan takip etmeye başlayan E.A.'yı takibe aldı. İkili arasındaki sohbet zaman içerisinde ilerledi. İddiaya göre, Seçkin Alkış, müstehcen fotoğraflarını gönderdiği kızdan yine aynı şekilde fotoğraflar atmasını istedi.

    İlerleyen süreçte E.A.'yı evine de davet eden Seçkin Alkış burada genç kıza istismarda bulundu. Seçkin Alkış'ın evinde genç kızın üzerine sigara kokusu sindi.

    SİGARA KOKUSUNDA ŞÜPHELENDİ
    Sigara kullanmayan ve evde kızı ile birlikte yaşayan B.Ö. 13 yaşındaki çocuğunun üzerindeki sigara kokusundan şüphelendi. 'Acaba kızım sigaraya mı başladı?' diye kaygılanan anne B.Ö. kızının cep telefonundaki yazışmaları incelemeye aldı.

    Kızının whatsapp üzerinden kendisinden 24 yaş büyük Seçkin Alkış isimli kişiyle olan müstehcen yazışmalarını okuyan anne büyük bir şok yaşadı.

    SOLUĞU ADLİYEDE ALDI
    Yazışmalarda kızının 37 yaşındaki Seçkin Alkış'ın evine gittiğini ve evde yeni bir buluşma için de sözleştiklerini anlayan anne durumu eski eşine bildirdi. Kızının cep telefonuna da el koyan B.Ö., büyük bir üzüntü yaşarken soluğu adliyede aldı.

        Adeta dedektif gibi hareket eden anne B.Ö., watsapp konuşmalarını da kanıt olarak sunup İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. B.Ö. kızının okulunu da değiştirdi.

        İSTİSMARCI ÜNLÜ FENOMENİN AĞABEYİ ÇIKTI
        Küçük yaştaki kıza cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddia edilen Seçkin Alkış'ın Instagram'da 600 bin takipçisi olan ünlü fenomen Sude Alkış'ın ağabeyi çıktı.

        18 YAŞINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ
        Gözaltına alınan Seçkin Alkış ifadesinde, "Whatsapp konuşmaları bana ait. E.A. bana kendisini 18 yaşında ve 12. sınıf öğrencisi olarak tanıttı. E.A.'nın ifadesindeki cinsel içerikli konuşmalar doğrudur. Birbirimize cinsel içerikli fotoğraflar attık. 16 Eylül 2021'de evime geldi. 13 yaşında olduğunu anlayamadım. Olay günü temasımız olmadı. Sadece hoş geldin mahiyetinde yanağından öpmeye çalıştım. Bana iftira atılıyor" dedi.

        18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seçkin Alkış hakkında, 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan ise 8 yıldan 15 yıla kadar olmak üzere toplamda 8 yıl 6 aydan 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

            TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ
            Tutuklu yargılanan Seçkin Alkış, 17 Haziran 2022'de ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme delillerin büyük oranda toplanmış olması ve sanık tarafından karartılma ihtimali bulunmaması nedeniyle tahliyesine karar verildi.

            Sanık Seçkin Alkış'a yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklindeki adlı kontrol şartı uygulandı. Seçkin Alkış tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bir sonraki duruşma önümüzdeki günlerde yapılacak.

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            Haberler Yaşam Sigara kokusundan şüphelenen anne cinsel istismarı ortaya çıkardı: Tacizci ünlü fenomenin ağabeyi çıktı
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