Sigara kokusundan şüphelenen anne cinsel istismarı ortaya çıkardı: Tacizci ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

İlerleyen süreçte E.A.'yı evine de davet eden Seçkin Alkış burada genç kıza istismarda bulundu. Seçkin Alkış'ın evinde genç kızın üzerine sigara kokusu sindi.

SİGARA KOKUSUNDA ŞÜPHELENDİ

Sigara kullanmayan ve evde kızı ile birlikte yaşayan B.Ö. 13 yaşındaki çocuğunun üzerindeki sigara kokusundan şüphelendi. 'Acaba kızım sigaraya mı başladı?' diye kaygılanan anne B.Ö. kızının cep telefonundaki yazışmaları incelemeye aldı.

Kızının whatsapp üzerinden kendisinden 24 yaş büyük Seçkin Alkış isimli kişiyle olan müstehcen yazışmalarını okuyan anne büyük bir şok yaşadı.

SOLUĞU ADLİYEDE ALDI

Yazışmalarda kızının 37 yaşındaki Seçkin Alkış'ın evine gittiğini ve evde yeni bir buluşma için de sözleştiklerini anlayan anne durumu eski eşine bildirdi. Kızının cep telefonuna da el koyan B.Ö., büyük bir üzüntü yaşarken soluğu adliyede aldı.