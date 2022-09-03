Sigara kokusundan şüphelenen anne cinsel istismarı ortaya çıkardı: Tacizci ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

İzmir'de sigara kullanmayan 45 yaşındaki B.Ö., 13 yaşındaki kızı E.A.'nın üzerindeki sigara kokusundan şüphelendi. Adeta dedektif gibi hareket eden anne, kızından 24 yaş büyük Seçkin Alkış'ın çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu öğrendi. Küçük kıza cinsel istismar ve tacizde bulunan Seçkin Alkış'ın ünlü sosyal medya fenomeninin olduğu ortaya çıktı.
MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLAR GÖNDERDİ
İzmir'in Karabağlar ilçesinde Eylül 2021'de, 13 yaşında olan E.A isimli 9. sınıf öğrencisi genç kız, Instagram ve Youtube'da fenomen olan Sude Alkış'ın hikayelerinde paylaştığı ağabeyi Seçkin Alkış'ı takip etmeye başladı.
Seçkin Alkış da kendisini Instagram'dan takip etmeye başlayan E.A.'yı takibe aldı. İkili arasındaki sohbet zaman içerisinde ilerledi. İddiaya göre, Seçkin Alkış, müstehcen fotoğraflarını gönderdiği kızdan yine aynı şekilde fotoğraflar atmasını istedi.
İlerleyen süreçte E.A.'yı evine de davet eden Seçkin Alkış burada genç kıza istismarda bulundu. Seçkin Alkış'ın evinde genç kızın üzerine sigara kokusu sindi.
SİGARA KOKUSUNDA ŞÜPHELENDİ
Sigara kullanmayan ve evde kızı ile birlikte yaşayan B.Ö. 13 yaşındaki çocuğunun üzerindeki sigara kokusundan şüphelendi. 'Acaba kızım sigaraya mı başladı?' diye kaygılanan anne B.Ö. kızının cep telefonundaki yazışmaları incelemeye aldı.
Kızının whatsapp üzerinden kendisinden 24 yaş büyük Seçkin Alkış isimli kişiyle olan müstehcen yazışmalarını okuyan anne büyük bir şok yaşadı.
SOLUĞU ADLİYEDE ALDI
Yazışmalarda kızının 37 yaşındaki Seçkin Alkış'ın evine gittiğini ve evde yeni bir buluşma için de sözleştiklerini anlayan anne durumu eski eşine bildirdi. Kızının cep telefonuna da el koyan B.Ö., büyük bir üzüntü yaşarken soluğu adliyede aldı.