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    • Yaşam
    • 05.09.2022 21:31
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    • 05.09.2022 21:31
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    Bodrum açıklarında 28 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

    Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmen ve yüzerek İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

    Bodrum açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

    Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içindeki 26 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

    Ayrıca, İstanköy Adası istikametine yüzerek ilerleyen düzensiz göçmenler sahil güvenlik ekiplerince tespit edildi.

    Yabancı uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalanıp Sahil Güvenlik botuna alınarak Turgutreis Limanı'na getirildi.

    Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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    Haberler Yaşam Bodrum açıklarında 28 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı
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