'Demir Yumruk' iddianamesi yetkisizlik nedeniyle İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik "Demir Yumruk" soruşturması kapsamında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da aralarında bulunduğu 17 sanıklı iddianame "yetkisizlik" nedeniyle İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Alınan bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 Ağustos'ta tamamlanan iddianame, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
İddianameyi kabul eden mahkeme, iddia edilen suçların gerçekleştiği yer ile sanıkların bir çoğunun ikametgahının İskenderun olması nedeniyle "yetkisizlik" kararı vererek, dosyayı buradaki ağır ceza mahkemesine gönderdi.
Mahkemenin dosyayı kabul etmesi halinde yargılama İskenderun'da yapılacak, itiraz etmesi durumunda ise yargılamanın hangi mahkemede yapılacağına Yargıtay karar verecek.