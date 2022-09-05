'Demir Yumruk' iddianamesi yetkisizlik nedeniyle İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi

Bu kapsamda sanıklar Erol Eşrefoğlu, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç ve Tolga Demirel'in, "suç örgütü kurmak"tan 4'er yıldan 8'er yıla, "zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık"tan 5'er yıldan 17 yıl 6'şar aya ve "zincirleme şekilde amme alacağının tahsiline engel olmak" suçundan ise 8'er aydan 5 yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Toplam 9 yıl 8 aydan 30 yıl 9'ar aya kadar hapsi istenen bu sanıkların ayrıca suçtan elde edilen gelirin iki katı kadar adli para cezasına çarptırılmaları talep edildi.