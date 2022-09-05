AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile Rusya Federasyonu Federasyon Konsey üyeleri TBMM'de bir araya geldi

Enerji fiyatlarındaki artış ve Rusya'nın Türkiye'den yaptığı ithalatın düşük olması nedeniyle ticaret hacminde büyük bir dengesizliğin söz konusu olduğuna dikkati çeken Baybatur, şunları kaydetti:

"Bu dengesizliğin giderilmesi ticari ilişkilerimizi daha güçlü ve sürdürülebilir kılacaktır. Toplam ticaret hacmini liderlerimizin koyduğu 100 milyar dolar seviyesine çıkarmak için çabalarımızı sürdüreceğiz. Soçi'de ülkelerimiz arasında gerek teknik gerek üst düzeyde yapılan görüşmelerde bu hedefe ulaşmak için atılacak adımlar ele alındı. Tüm bu temasların RF ile ekonomik ilişkilerimizin derinleşmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Akkuyu ve TürkAkım gibi stratejik enerji projeleri ikili ekonomik ilişkilere içerik kazandırmaktadır, önemli hale getirmektedir."

Turizmin de iki ülke halkları arasında önemli bir etkileşim sağladığını dile getiren Baybatur, 2021'de yaklaşık 4,5 milyon, 2022'nin ilk 7 ayında ise mevcut şartlara rağmen 2,2 milyon Rus misafirin Türkiye'yi ziyaret ettiğini kaydetti.