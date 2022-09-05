AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile Rusya Federasyonu Federasyon Konsey üyeleri TBMM'de bir araya geldi

Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Büro üyesi ve Rusya Federasyonu (RF) Federasyon Konseyi üyesi Andrey Klimov başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.
Mecliste gerçekleşen görüşmede Baybatur, Türkiye'nin tüm zorluklara rağmen Rusya ile ilişkilerini geliştirmekte kararlı olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki diyalog ve karşılıklı siyasi iradenin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine güçlü bir ivme kazandırdığını belirten Baybatur, "Rusya ile siyasi ilişkilerimizin olumlu seyri, ekonomik verilere de yansımaktadır." dedi.
Enerji fiyatlarındaki artış ve Rusya'nın Türkiye'den yaptığı ithalatın düşük olması nedeniyle ticaret hacminde büyük bir dengesizliğin söz konusu olduğuna dikkati çeken Baybatur, şunları kaydetti:
"Bu dengesizliğin giderilmesi ticari ilişkilerimizi daha güçlü ve sürdürülebilir kılacaktır. Toplam ticaret hacmini liderlerimizin koyduğu 100 milyar dolar seviyesine çıkarmak için çabalarımızı sürdüreceğiz. Soçi'de ülkelerimiz arasında gerek teknik gerek üst düzeyde yapılan görüşmelerde bu hedefe ulaşmak için atılacak adımlar ele alındı. Tüm bu temasların RF ile ekonomik ilişkilerimizin derinleşmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Akkuyu ve TürkAkım gibi stratejik enerji projeleri ikili ekonomik ilişkilere içerik kazandırmaktadır, önemli hale getirmektedir."
Turizmin de iki ülke halkları arasında önemli bir etkileşim sağladığını dile getiren Baybatur, 2021'de yaklaşık 4,5 milyon, 2022'nin ilk 7 ayında ise mevcut şartlara rağmen 2,2 milyon Rus misafirin Türkiye'yi ziyaret ettiğini kaydetti.
"VİZE MUAFİYETİNİN YENİDEN TESİS EDİLMEMİŞ OLMASI BÜYÜK EKSİKLİK"
Serbest vize rejimi konusuna da değinen Baybatur, "Serbest vize rejimini de tekrar yürürlüğe sokabildiğimiz takdirde ekonomik, sosyal, kültürel ilişkilerimizin daha fazla ivme kazanacağına inanıyoruz. Vize muafiyetinin yeniden tesis edilememiş olmasını Türk-Rus ilişkileri bütünü bakımından büyük bir eksiklik olarak gördüğümü de bu vesileyle belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.