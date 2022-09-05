Gaziantep'te bir ayakkabı atölyesindeki kalıp makinesi patladı. Patlama sonucu iş yeri sahibi baba yaralanırken oğlu ise hayatını kaybetti.
ETRAF SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bir ayakkabı atölyesinde, kalıp makinesi bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonucu iş yeri camları tuzla buz olurken, etraf savaş alanına döndü.
Meydana gelen patlamada iş yeri sahibi 45 yaşındaki Kadir Aslan hafif yaralanırken, oğlu 24 yaşındaki Enes Aslan ise ağır yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
AĞIR YARALANAN GENÇ KURTARILAMADI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayakkabı atölyesindeki patlamada ağır yaralanan Enes Aslan'ı ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı.