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    • Yaşam
    • 05.09.2022 17:03
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    • 05.09.2022 17:03
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    Ayakkabı atölyesinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

    Gaziantep'te ayakkabı atölyesinde kalıp makinesi bilinmeyen bir nedenle infilak etti. Patlama sonucu iş yeri sahibi hafif yaralanırken, oğlu Enes Aslan ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Aslan, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

    Atölyede patlama: Baba yaralandı, oğlu öldü

    Gaziantep'te bir ayakkabı atölyesindeki kalıp makinesi patladı. Patlama sonucu iş yeri sahibi baba yaralanırken oğlu ise hayatını kaybetti.

    ETRAF SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
    Öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bir ayakkabı atölyesinde, kalıp makinesi bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonucu iş yeri camları tuzla buz olurken, etraf savaş alanına döndü.

    Meydana gelen patlamada iş yeri sahibi 45 yaşındaki Kadir Aslan hafif yaralanırken, oğlu 24 yaşındaki Enes Aslan ise ağır yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    AĞIR YARALANAN GENÇ KURTARILAMADI
    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayakkabı atölyesindeki patlamada ağır yaralanan Enes Aslan'ı ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralanan baba Kadir Aslan'ın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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