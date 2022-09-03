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    • Yaşam
    • 03.09.2022 09:47
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    • 03.09.2022 09:47
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    Jandarma'dan nokta operasyon! Binlerce litre sahte motor yağı ele geçirildi

    Son dakika haberi! İstanbul'da Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda binlerce litre sahte motor yağı ele geçirildi. 4 şüphelinin yakalandığı operasyon anları kameralara yansıdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Nokta operasyon! Binlerce litre ele geçirildi

    JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri şüphelilerin ünlü markalara ait motor yağlarının sahtesini üreterek piyasaya sürdüğü bilgisini aldı. JASAT ekipleri motorin yağının farklı adreslerde üretilerek dağıtımının yapıldığını tespit etti. Ekipler, 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 31 bin 200 litre madeni motor yağı, 47 adet 1 tonluk plastik bidon, 20 bin 200 adet tanınmış firmalara ait bidon, 18 bin 500 adet tanınmış firmalara ait kutu, 5 bin 500 adet etiket ile lazer yazı ve etiket makinesi ele geçirildi.

    Yakalanan 4 şüpheli, 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak ve 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu ile Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma devam ediyor.

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