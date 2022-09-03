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    • Yaşam
    • 03.09.2022 10:54
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    • 03.09.2022 10:54
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    Eski eşini öldürüp, intihara kalkışan koca da kurtarılamadı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 sene önce boşandığı eski eşini başından vurarak öldüren ve daha sonra aynı tabancayla kendi kafasına sıkan koca, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın öldü.

    Eski eşini öldüren koca da hayatını kaybetti

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dolmuş durağında tartıştığı eski eşi Fadime Cuma'yı tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihara kalkışan Kahraman Çetinkaya, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

    SOKAKTA TARTIŞTILAR
    Dün saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda Kahraman Çetinkaya (41), İnegöl Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan eski eşi Fadime Cuma'yı (40), işe gitmek için dolmuş beklerken gördü.

    Dolmuş durağında bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı.

    BİR ANDA SİLAHINA SARILDI
    Tartışma sırasında Çetinkaya, belindeki tabancayı çekip Fadime Cuma'yı başından vurdu. Kahraman Çetinkaya, bu kez silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibinin ilk müdahalelerini yaptığı Cuma ve Çetinkaya, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fadime Cuma, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        3 ÇOCUKLARI VARMIŞ
        Yoğun bakımda tedaviye alınan Kahraman Çetinkaya da bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Fadime Cuma ve Kahraman Çetinkaya'nın 2 yıl önce boşandığı ve 3 çocukları olduğu ifade edildi.

        Fadime Cuma'nın bugün ikindide ilçede toprağa verileceği belirtildi.

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