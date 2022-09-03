Eski eşini öldürüp, intihara kalkışan koca da kurtarılamadı

BİR ANDA SİLAHINA SARILDI

Tartışma sırasında Çetinkaya, belindeki tabancayı çekip Fadime Cuma'yı başından vurdu. Kahraman Çetinkaya, bu kez silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.