Eski eşini öldürüp, intihara kalkışan koca da kurtarılamadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dolmuş durağında tartıştığı eski eşi Fadime Cuma'yı tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihara kalkışan Kahraman Çetinkaya, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.
SOKAKTA TARTIŞTILAR
Dün saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda Kahraman Çetinkaya (41), İnegöl Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan eski eşi Fadime Cuma'yı (40), işe gitmek için dolmuş beklerken gördü.
Dolmuş durağında bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı.
BİR ANDA SİLAHINA SARILDI
Tartışma sırasında Çetinkaya, belindeki tabancayı çekip Fadime Cuma'yı başından vurdu. Kahraman Çetinkaya, bu kez silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.