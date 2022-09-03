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    Şarkıcı Gülşen hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi

    Şarkıcı Gülşen, İmam Hatip Liseleri’ni hedef aldı. Ev hapsine çarptırıldı. Hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Önümüzdeki günlerde yargılanacağı açıklandı. İşte sizler için derlediğimiz 3 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Jet iddianame

    Popçu Gülşen, nisan ayındaki konserinde İmam Hatip Liseleri'ni hedef aldı. Tutuklandı. İtiraz üzerine pazartesi günü tahliye edilen ve ev hapsine çarptırılan Gülşen hakkında iddianame tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan 48 sayfalık iddianamede, ünlü popçu hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar dava açıldı. Dosyada, 702 şikayetçinin olduğu bilgisi yer aldı. Ayrıca Gülşen'in sözlerinin kışkırtıcı ve tahrik içerikli olduğu vurgulandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Gülşen Çolakoğlu, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak Skandal sözlerin ardından 81 ilden yüzlerce kişi, adliyeye giderek Gülşen'den şikayetçi olmuştu.



    KAVGAYA BECKHAM!
    Victoria-David Beckham'ın oğlu Brooklyn, ABD'li milyarder Nelson Peltz'in kızı Nicola'yla evlendi. Düğünün ardından 'gelinkaynana' kavgası patlak verdi! Buna göre Victoria Beckham, Nicola'dan kendi tasarlayacağı gelinliği giymesini istedi. Ancak Nicola, Valentino marka gelinlik giyince ikilinin arası gerildi! Victoria Beckham duruma çok sinirlendi. Gelinini Paris Moda Haftası'ndaki defilesine davet etmedi!



    YAŞAM SAVAŞI
    Antalya'da 15 aylık Aybars Karadağ, SMA hastalığıyla dünyaya geldi. 9 cihaza bağlı şekilde yaşam savaşı verdi. Anne Serap Karadağ evladının tedavisi için 30 milyon liraya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Türkiye'ye seslendi: Aybars 3 kez kalp krizi geçirdi. 4'üncüye kalbi dayanmaz. Oğlumun bir an önce iyileşmesini istiyorum.



        MUCİZE SMANI
        Kırklareli'nde SMA'lı İdil Ayşe Adakan'ın iyileşmesi için gerekli 1 milyon dolar toplandı. Küçük kız, ABD'de tedavi görmeye başladı. Ailesi, sosyal medyadan teşekkür paylaşımı yaptı.



        KANDIRIYO'RUS'!
        Telefon dolandırıcıları, dünyayı sardı! Mağdur bu kez Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'un kızı Yelizaveta Peskova'ydı! Bir etkinlikte konuşan Peskov, kızının kendisini 'Bankadan arıyoruz' diyen sahtekarlara inandığını ve banka kartı şifrelerini paylaştığın anlattı. "Yelizaveta'nın söylediğine göre hipnozda gibiymiş. Daha ne olduğunu anlamadan kartların şifrelerini söylemeye başlamış" ifadesini kullandı. Bankaların güvenlik birimlerinin devreye girmesiyle Peskova'nın paralarının iade edildiğini vurguladı. Rusya'da geçen yıl telefon dolandırıcılığı yoluyla 13.5 milyar ruble çalınmıştı!



        KRİZTİNA
        Arjantin önceki gün kaosu yaşadı! Başkan Yardımcısı Christina Fernandez de Kirchner, evinin önünde saldırıya uğradı. Yüzünden birkaç santim uzaklıkta bulunan silah tutukluk yaptığı anlarda kameralar da kayıttaydı! Ölümden kıl payı kurtulan Fernandez çok korktuğunu açıkladı. Saldırgan ise gözaltına alındı.



            'ANA'LİZ!
            İzmir'in Karabağlar ilçesinde Eylül 2021'de yaşanan olayda 13 yaşındaki E.A isimli 9. sınıf öğrencisi kız, Instagram ve Youtube fenomeni Sude Alkış'ın hikayelerinde paylaştığı ağabeyi Seçkin Alkış'ı (38) takip etmeye başladı. Seçkin Alkış da E.A.'yı takibe aldı. İkili arasındaki sohbet ilerledi. İddiaya göre Alkış, müstehcen fotoğraflarını gönderdiği kızdan aynı şekilde fotoğraflar atmasını istedi. E.A.'yı evine de davet eden Seçkin Alkış, yaşı küçük kıza istismarda bulundu. Sigara kullanmayan ve evde kızı ile birlikte yaşayan 45 yaşındaki anne B.Ö., kızının üzerine sinen sigara kokusundan şüphelendi. Kızının whatsapp üzerinden Seçkin Alkış isimli kişiyle olan müstehcen yazışmalarını okuyan anne şok yaşadı. Kızının cep telefonuna el koyan anne, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Alkış hakkında suç duyurusunda bulundu. Küçük yaştaki kıza cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddia edilen Seçkin Alkış ifadesinde, "E.A. bana kendisini 18 yaşında ve 12. sınıf öğrencisi olarak tanıttı. Evime geldi, 13 yaşında olduğunu anlamadım. Olay günü temasımız olmadı. Sadece hoş geldin mahiyetinde yanağından öpmeye çalıştım" dedi.



            ALTIN VURUŞ
            İstanbul Fatih'te bir kuyumcu dükkanı, 4 yılda iki kez soyuldu. İlk soygunda 8 kilogram altın çalan 4 soyguncu, kuyumcu dükkanının kepengini açıp kapıyı levye ile zorlayarak içeri girdi. 2 kişi ise dışarıda gözcülük yaptı. 2 soyguncu içerideki altınları toplarken birisi ise vitrinin üzerine yüklenince camın kırılmasına neden oldu. 40 saniyede dükkanın içindeki 2 milyon değerindeki altınları toplayan soyguncular, geldikleri motosiklet ile kaçıp kayıplara karıştı. Mustafa KAYA



            ESKİ EŞ VAHŞETİ
            Bursa İnegöl'de Kahraman Çetinkaya, dün akşam işe gitmek için dolmuş beklerken hastanede temizlik işi yapan eski eşi Fadime Cuma'yla karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Cuma'nın başına ateş eden Çetinkaya, aynı silahla intihara kalkıştı. Talihsiz kadın, kurtarılamadı. Çetinkaya'nın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.



                251 BİN DEVRETTİ
                10 bilen çıkmayınca 251 bin 133 lira devretti. 9 bilenler 4 bin 575 lira, 8 bilenler 245 lira, 7 bilenler 47 lira, 6 bilenler 8 lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7 lira alacak.



                DOĞUM GÜNÜM 19 AĞUSTOS
                Ayça Bektaş, kazada can verdi. Organları başka bedenlere nakledildi. Karaciğeri Ayşe Duran'ın imdadına yetişti. 3 çocuk annesi kadın, 19 Ağustos'taki nakille hayata yeniden merhaba dedi: Artık doğum günüm 19 Ağustos...



                HADİ JOHNNYIM
                Kate Moss, elmas kolyesini eski aşkı Johnny Depp'in aldığını söyledi: Johnny 'Cebimde bir şey var bakabilir misin' dedi. Elimi attım, kolye çıktı.

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                Emekliliğe prim çözümü
                Haberler Yaşam Şarkıcı Gülşen hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi
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