Şarkıcı Gülşen hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi

Popçu Gülşen, nisan ayındaki konserinde İmam Hatip Liseleri'ni hedef aldı. Tutuklandı. İtiraz üzerine pazartesi günü tahliye edilen ve ev hapsine çarptırılan Gülşen hakkında iddianame tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan 48 sayfalık iddianamede, ünlü popçu hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar dava açıldı. Dosyada, 702 şikayetçinin olduğu bilgisi yer aldı. Ayrıca Gülşen'in sözlerinin kışkırtıcı ve tahrik içerikli olduğu vurgulandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Gülşen Çolakoğlu, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak Skandal sözlerin ardından 81 ilden yüzlerce kişi, adliyeye giderek Gülşen'den şikayetçi olmuştu.
KAVGAYA BECKHAM!
Victoria-David Beckham'ın oğlu Brooklyn, ABD'li milyarder Nelson Peltz'in kızı Nicola'yla evlendi. Düğünün ardından 'gelinkaynana' kavgası patlak verdi! Buna göre Victoria Beckham, Nicola'dan kendi tasarlayacağı gelinliği giymesini istedi. Ancak Nicola, Valentino marka gelinlik giyince ikilinin arası gerildi! Victoria Beckham duruma çok sinirlendi. Gelinini Paris Moda Haftası'ndaki defilesine davet etmedi!
YAŞAM SAVAŞI
Antalya'da 15 aylık Aybars Karadağ, SMA hastalığıyla dünyaya geldi. 9 cihaza bağlı şekilde yaşam savaşı verdi. Anne Serap Karadağ evladının tedavisi için 30 milyon liraya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Türkiye'ye seslendi: Aybars 3 kez kalp krizi geçirdi. 4'üncüye kalbi dayanmaz. Oğlumun bir an önce iyileşmesini istiyorum.