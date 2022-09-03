Şarkıcı Gülşen hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi





'ANA'LİZ!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Eylül 2021'de yaşanan olayda 13 yaşındaki E.A isimli 9. sınıf öğrencisi kız, Instagram ve Youtube fenomeni Sude Alkış'ın hikayelerinde paylaştığı ağabeyi Seçkin Alkış'ı (38) takip etmeye başladı. Seçkin Alkış da E.A.'yı takibe aldı. İkili arasındaki sohbet ilerledi. İddiaya göre Alkış, müstehcen fotoğraflarını gönderdiği kızdan aynı şekilde fotoğraflar atmasını istedi. E.A.'yı evine de davet eden Seçkin Alkış, yaşı küçük kıza istismarda bulundu. Sigara kullanmayan ve evde kızı ile birlikte yaşayan 45 yaşındaki anne B.Ö., kızının üzerine sinen sigara kokusundan şüphelendi. Kızının whatsapp üzerinden Seçkin Alkış isimli kişiyle olan müstehcen yazışmalarını okuyan anne şok yaşadı. Kızının cep telefonuna el koyan anne, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Alkış hakkında suç duyurusunda bulundu. Küçük yaştaki kıza cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddia edilen Seçkin Alkış ifadesinde, "E.A. bana kendisini 18 yaşında ve 12. sınıf öğrencisi olarak tanıttı. Evime geldi, 13 yaşında olduğunu anlamadım. Olay günü temasımız olmadı. Sadece hoş geldin mahiyetinde yanağından öpmeye çalıştım" dedi.