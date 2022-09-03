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    Kültür ve inanç turizminin başkenti Şanlıurfa

    Kültür ve inanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa, sadece Türkiye’den değil, dünyanın dört bir yanından turist çekiyor. Adeta açık hava müzesi olan Şanlıurfa’nın mutfağı da dillere destan...

    Kültür turizminin çekim merkezi Şanlıurfa

    BALIKLIGÖL
    Şanlıurfa'da gezilecek yerlerin başında yer alan Balıklıgöl, kentin simgelerinden biri. Şanlıurfa turizminin çekim alanı olan Balıklıgöl, Urfa Kalesi'nin önünde yer alıyor. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.



    URFA KALESİ
    Balıklıgöl'ün üst kesimlerinde Dambak Tepesi'nde yer alan Urfa Kalesi'nin M.S. 812-814 arasında Abbasiler döneminde yapıldığı tahmin ediliyor.



    GÖBEKLİTEPE
    Tarihin sıfır noktası olarak bilinen, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Göbeklitepe, Şanlıurfa il merkezinin 18 km kuzey doğusunda yer alıyor. Günümüze kadar yapılan kazılar sonucunda Göbeklitepe'nin Neolitik Çağ yerleşimi olduğu anlaşıldı. Son yılların 'en büyük arkeolojik keşfi' olarak gösterilen, yaklaşık 12 bin yıl öncesinde nasıl tasarlandığı hâlâ cevap bulamayan Göbeklitepe, Mısır Piramitleri'nden ve İngiltere'deki Stonehenge'den yaklaşık 7 bin 500 yıl önce inşa edilmiş olmasıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.



        HARRAN
        Yurt içinden ve yurt dışından gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yapılar arasında yer alan Harran Evleri, mimarileriyle dikkat çekiyor. Kerpiç kullanılarak inşa edilen kubbeli evler; yazları serin, kışları ise sıcak oluyor. Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Şuayıpşehri antik kentini ve dünyanın ilk üniversitesi olan Harran Üniversitesi'nin kalıntılarını da mutlaka görün.



        ARKEOLOJİ MÜZESİ
        Şanlıurfa'da gezilecek yerler listesinin üst sıralarında yer alan Arkeoloji Müzesi'nde 73 binden fazla arkeolojik parça sergileniyor.



        GÜMRÜK HANI
        Şanlıurfa Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi civarındaki Haşimiye Meydanı'nda yer alan Gümrük Hanı 1563 yılında Urfa Sancakbeyi Halhallı Behram Paşa tarafından yaptırılmıştır. Turistlerin uğrak yeri olan Gümrük Hanı'nın avlusundan Halil ür-Rahman Gölü'nün suyu geçmektedir.



            ŞANLIURFA CAMİLERİ
            Şanlıurfa inanç turizmi açısından önemli değerlere sahip. Balıklıgöl yakınında zarif mimarisi ile dikkat çeken tek minareli Rizvaniye Camii, Bizanslılar zamanında kiliseyken 1211 sonrasında camiye çevrilmiş olan Halil-Ür Rahman Camii, Dergah Mağarası'nın bulunduğu alandaki Mevlid-i Halil Camii (Dergah Camii) ve Şanlıurfa Ulu Camii gezilecek yerlerden...



            SIRA GECESİ
            Şanlıurfa'nın sıra geceleri meşhur. Hem yöresel geleneklerin bir parçası olmak hem de keyifli bir turistik aktiviteye katılmak isterseniz sıra gecelerine katılabilirsiniz.



            ÜNLÜ LEZZETLERİ...
            Gastronomi açısından öne çıkan Şanlıurfa'nın meşhur yemekleri denince akla ilk olarak Urfa kebabı, ciğer kebap, lahmacun ve çiğ köfte geliyor. Şanlıurfa'nın patlıcan kebabı da ziyaret tatması gereken lezzetlerden...



                HALFETİ
                İlçenin bir kısmı Birecik Barajı'nın göl suları altında kalmıştır. Yeni yerleşim yeri olarak ilçe merkezine 7 km. mesafedeki Karaotlak mevkii seçilmiş ve yerleşime açılmıştır. Teknelerle ortalama bir saat süren tekne yolculuğu ile Rumkale'ye ve tarihi Savaşan Köyü'ne geziler yapılmaktadır.

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