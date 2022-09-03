Kültür ve inanç turizminin başkenti Şanlıurfa

BALIKLIGÖL
Şanlıurfa'da gezilecek yerlerin başında yer alan Balıklıgöl, kentin simgelerinden biri. Şanlıurfa turizminin çekim alanı olan Balıklıgöl, Urfa Kalesi'nin önünde yer alıyor. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
URFA KALESİ
Balıklıgöl'ün üst kesimlerinde Dambak Tepesi'nde yer alan Urfa Kalesi'nin M.S. 812-814 arasında Abbasiler döneminde yapıldığı tahmin ediliyor.
GÖBEKLİTEPE
Tarihin sıfır noktası olarak bilinen, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Göbeklitepe, Şanlıurfa il merkezinin 18 km kuzey doğusunda yer alıyor. Günümüze kadar yapılan kazılar sonucunda Göbeklitepe'nin Neolitik Çağ yerleşimi olduğu anlaşıldı. Son yılların 'en büyük arkeolojik keşfi' olarak gösterilen, yaklaşık 12 bin yıl öncesinde nasıl tasarlandığı hâlâ cevap bulamayan Göbeklitepe, Mısır Piramitleri'nden ve İngiltere'deki Stonehenge'den yaklaşık 7 bin 500 yıl önce inşa edilmiş olmasıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.