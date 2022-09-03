Kültür ve inanç turizminin başkenti Şanlıurfa





GÖBEKLİTEPE

Tarihin sıfır noktası olarak bilinen, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Göbeklitepe, Şanlıurfa il merkezinin 18 km kuzey doğusunda yer alıyor. Günümüze kadar yapılan kazılar sonucunda Göbeklitepe'nin Neolitik Çağ yerleşimi olduğu anlaşıldı. Son yılların 'en büyük arkeolojik keşfi' olarak gösterilen, yaklaşık 12 bin yıl öncesinde nasıl tasarlandığı hâlâ cevap bulamayan Göbeklitepe, Mısır Piramitleri'nden ve İngiltere'deki Stonehenge'den yaklaşık 7 bin 500 yıl önce inşa edilmiş olmasıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.