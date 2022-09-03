Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Konya GastroFest’in açılışını Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin yemek kültürünün tanıtımına katkı sağlamak için bu yıl ikincisini düzenlediği Konya GastroFest, Kalehan Ecdat Bahçesi'nde hazırlanan açılış programıyla başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Topraklarımızda yaşayan her bir medeniyet, yemek kültürümüzü daha da yükseğe taşıdı. Selçuklu ve Osmanlı devrinde ise Konya mutfağı adeta altın çağını yaşadı. Özellikle 200 yıllık Selçuklu başkentliği döneminde, saray mutfağının en güzel lezzetlerinin merkezi oldu" dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Konya mutfağı için 'Yiyen hayran, yemeyen pişman!' derler. Konya Mutfağı; Çatalhöyük'te doğan medeniyetlerle başlayan, Selçuklu saraylarında gelişen ve Mevlevî adap ve erkânıyla yoğrulan muhteşem bir birikimdir." ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, yemeğin sadece karınları doyurmak değil, gönülleri doyurmak gibi önemli bir yönü olduğunu vurgulayarak, GastroFest'in hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Emine Erdoğan'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, huzurun, hoşgörünün ve misafirperverliğin şehri Konya'da olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Konya Büyükşehir Belediye'mize büyük bir titizlikle hazırlanan bu organizasyonda bizleri konuk ettiği için şükranlarımı sunuyorum. Konya Anadolu'nun özünü ruhunda yaşatan son derece özel bir yer. Dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan bu kadim şehirde birçok medeniyetin ve kültürün izini sürüyoruz. Yüzümüzü çevirdiğimiz her yerde bizi karşılayan tarihi eser zenginliği, insanda adeta bir açık hava müzesi etkisi bırakıyor" diye konuştu.
ÇOK ÖZEL BİR BİLGELİKTİR
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan; huzurun, hoşgörünün ve misafirperverliğin şehri Konya'da olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün Konya'da gastronomi günleri vesilesiyle bir aradayız. Konya Büyükşehir Belediye'mize büyük bir titizlikle hazırlanan bu organizasyonda bizleri konuk ettiği için şükranlarımı sunuyorum. Konya Anadolu'nun özünü ruhunda yaşatan son derece özel bir yer. Dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan bu kadim şehirde birçok medeniyetin ve kültürün izini sürüyoruz. Yüzümüzü çevirdiğimiz her yerde bizi karşılayan tarihi eser zenginliği, insanda adeta bir açık hava müzesi etkisi bırakıyor. Yaşamın her alanına sirayet eden Mevlevilik müessesesinin en önemli etkilerinden birini mutfak kültürü üzerinde de görüyoruz. Edeple adapla yoğrulmuş mutfak pratikleri manevi eğitimin parçası haline gelmiştir. Dervişler, eğitimlerine mutfakta başlamıştır. Sadece yemek pişirmek değil; Allah'ın insanlara lütfettiği rızka hürmeti öğretmişlerdir. Yiyecekleri en verimli şekilde pişirmişlerdir." dedi. Erdoğan, Türk mutfağının tüm dünyada tanındığını ve sevildiğini dile getirerek, bu şöhretin belli başlı birkaç yemekle sınırlı kalması durumunda mevcut potansiyelin ziyan edileceğine dikkat çekti. Erdoğan konuşmasında, "Bugün gastronomi başlığının yanına hızla yeni başlıklar ekleniyor. Gastro Kültür, Gastro Turizm, Gastro Diploması gibi... Yeni alanlar, mutfağın ne kadar etkin bir lütüf olduğunu gösteriyor. Başka kültürlerin yeme içme alışkanlıklarına adapte olmak kültürel alışverişin en yaygın pratiği oldu. Lezzet arayışları seyahatlerin neredeyse ana motivasyonu haline geldi." cümlelerine yer verdi.
LEZZETİN MERKEZİ
Festivalde ilk olarak dünyada adına türbe yapılan tek aşçı olan Mevlana'nın aşçısı Ateş Baz-ı Veli Türbesi'nden dualarla tuz getirildi. Daha sonra açılış konuşmalarına geçildi. Başkan Uğur İbrahim Altay, Konya'nın, kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel ve büyük bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, şehrin tüm güzelliklerinin yanında, Türkiye'nin ve dünyanın dikkatini çeken zengin bir mutfak kültürüyle de ünlendiğini kaydetti. Başkan Altay, "Konya'mızda on bin yıl önce Çatalhöyük'le başlayan yemek pişirme geleneği, binlerce yıl aralıksız devam etti. Topraklarımızda yaşayan her bir medeniyet, yemek kültürümüzü daha da yükseğe taşıdı. Selçuklu ve Osmanlı devrinde ise Konya mutfağı adeta altın çağını yaşadı. Özellikle 200 yıllık Selçuklu başkentliği döneminde, saray mutfağının en güzel lezzetlerinin merkezi oldu" dedi. Başkan Altay, Konya'nın gastronomi konusunda ön plana çıkması için birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade ederek, bu çalışmalar neticesinde Konya'nın gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ulusal Listesi'ne dâhil olduğunu söyledi. Başkan Altay, "Yemeklerimizin tescilini almak için toplamda 101 ürünümüz için başvuruda bulunduk. Bugün itibariyle Konya'mızın birbirinden güzel 60 lezzeti, coğrafi olarak işaretlendi ve Konya'mıza has ürünler olarak tüm dünyada kabul gördü. Konya'mızın tarihi mutfak kültürünü yaşatmak adına çok önemli bir misyon üstlenen Konya GastroFest'in hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.