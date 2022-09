Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Konya GastroFest’in açılışını Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti

LEZZETİN MERKEZİ

Festivalde ilk olarak dünyada adına türbe yapılan tek aşçı olan Mevlana'nın aşçısı Ateş Baz-ı Veli Türbesi'nden dualarla tuz getirildi. Daha sonra açılış konuşmalarına geçildi. Başkan Uğur İbrahim Altay, Konya'nın, kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel ve büyük bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, şehrin tüm güzelliklerinin yanında, Türkiye'nin ve dünyanın dikkatini çeken zengin bir mutfak kültürüyle de ünlendiğini kaydetti. Başkan Altay, "Konya'mızda on bin yıl önce Çatalhöyük'le başlayan yemek pişirme geleneği, binlerce yıl aralıksız devam etti. Topraklarımızda yaşayan her bir medeniyet, yemek kültürümüzü daha da yükseğe taşıdı. Selçuklu ve Osmanlı devrinde ise Konya mutfağı adeta altın çağını yaşadı. Özellikle 200 yıllık Selçuklu başkentliği döneminde, saray mutfağının en güzel lezzetlerinin merkezi oldu" dedi. Başkan Altay, Konya'nın gastronomi konusunda ön plana çıkması için birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade ederek, bu çalışmalar neticesinde Konya'nın gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ulusal Listesi'ne dâhil olduğunu söyledi. Başkan Altay, "Yemeklerimizin tescilini almak için toplamda 101 ürünümüz için başvuruda bulunduk. Bugün itibariyle Konya'mızın birbirinden güzel 60 lezzeti, coğrafi olarak işaretlendi ve Konya'mıza has ürünler olarak tüm dünyada kabul gördü. Konya'mızın tarihi mutfak kültürünü yaşatmak adına çok önemli bir misyon üstlenen Konya GastroFest'in hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.