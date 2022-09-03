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    • Yaşam
    • 03.09.2022 16:43
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    • 03.09.2022 16:49
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    Galatasaray Adası'na ateş açıldı: Ölen ya da yaralanan olmadı

    Son dakika haberi... Dün akşam saatlerinde Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığının belirtilen olayda bir camın kırıldığı ifade edildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı.

    Galatasaray Adası’na ateş açıldı

    Son dakika haberi... Dün akşam saatlerinde Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

    Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığının belirtilen olayda bir camın kırıldığı ifade edildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı.

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