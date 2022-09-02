2 kişi Türkiye Futbol Federasyonu binasına saldırı düzenledi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul Riva'daki binasına Yönetim Kurulu'nun toplantısı esnasında silahlı saldırı gerçekleşti. Başkanlık ofisi ve yönetim kurulu odasına 11 kurşun isabet etti. Kurşunlardan 5'i başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına geldi. Mermilerden 1'i Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takım Sorumlusu görevlerini yürüten Hamit Altıntop'un kafasının üstünden geçti. Korkunç olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Polis ekipleri, bina çevresinde ve dere kenarında çalışma başlattı. C.U. ve U.G. isimli saldırganlar yakalandı. Olaydan önce alkol alan zanlıların hemen derenin kenarındaki 250 metre karşıda bir evde yaşadığı belirlendi.