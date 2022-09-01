Kız arkadaşının ağabeyi ve arkadaşları tarafından bıçaklanıp hastane önüne bırakılan gencin dövüldüğü görüntüler ortaya çıktı

Sincan'da önceki gün Hüseyin Çevik, 5 gündür dışarıya çıkmadığı Ankara Caddesi'ndeki evinden kız arkadaşının ağabeyi ve 3 arkadaşı tarafından zorla çıkarıldı. 4 şüpheli, Çevik'i minibüse bindirerek, kaçırdı.
Çevik'in ailesi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, sabaha karşı Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi önünde yaralı bırakılan kişinin Hüseyin Çevik olduğunu tespit etti.
Hastanede tedaviye alınan Çevik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çevik'in, kız arkadaşının ağabeyi ve arkadaşları tarafından dövülüp, bıçaklandığını belirledi. Olayla ilgili yaklaşık 20 kişinin ifadesine başvuruldu. Bu kapsamda, olaya karıştığı belirlenen 1 kişi gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.