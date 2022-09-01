Kız arkadaşının ağabeyi ve arkadaşları tarafından bıçaklanıp hastane önüne bırakılan gencin dövüldüğü görüntüler ortaya çıktı

Hüseyin Çevik'in arkadaşı Sefa Yıldız, "Akşam saatlerinde 4 kişi Hüseyin'i evden zorla çıkartıyor. Daha sonra bir minibüse bindirip götürüyorlar. Minibüste ona işkence ediyorlar. Daha sonra onu hastanenin önüne atıyorlar. Arkadaşım korkudan 5 gündür dışarı çıkmıyordu. Başına gelecekleri biliyordu. O dışarı hiç çıkmayınca onu zorla evden çıkartıyorlar" diye konuştu.