TEKNOFEST Karadeniz için Samsun’a gelen ziyaretçiler için Çarşamba’da ziyaret edecek

Çarşamba Belediyesi hayata geçirdiği projeler ve ilçeye kazandırdığı sosyal donatı alanları ile ilçeye yeni bir değer katıyor. Büyük bir heyecanla başlayan TEKNOFEST Karadeniz için Çarşamba Havalimanı'na gelecek ziyaretçileri, ilçede gezip görecek, kendine hayran bırakacak birçok mekan bulunuyor. Tarihin, kültürün ve doğanın kenti Çarşamba'da; Anadolu Ahşap Mimarisinin en nadide örneği Göğceli Cami, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı Kabaceviz Şelaleleri, içerisinde atlı binicilik tesisleri, yöresel ürünlerin satıldığı sokak ve macera parkı ile Yeşilırmak Millet Bahçesi, Çarşamba sahilinin eşsiz güzelliği eşliğinde fıstık çamlarıyla bezeli, büyülü mekan Orman Park ve bilimle büyüyen gençler yetiştirme gayesiyle ilçeye kazandırılan Bilim Parkı yer alıyor. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "TEKNOFEST Karadeniz'in Samsun'umuzda, Çarşamba Havalimanı'nda olmasının gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST ülkemizin gurur kaynaklarından birisidir. Böyle büyük ve değerli bir organizasyon için şehrimizi ziyaret edecek binlerce insanımızı, sevginin kenti Çarşamba'mızda, tarihi ve kültürel birbirinden değerli ögelerimizle misafir etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.
ÇARŞAMBA BİLİM PARKI BİR İLK
TEKNOFEST heyecanı tüm Samsun'u sarmışken Çarşamba Belediyesi Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiği Bilim Merkezi içerisinde yer alan Bilim Parkı ile gençlerin bilimle iç içe büyümelerine ve kendilerine geliştirmelerine olanak sağlıyor. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bilimle büyüyen, bilimle gelişen gençler yetiştirme gayesindeyiz" diye konuştu. Çarşamba Belediyesi tarafından öğrencileri bilimle buluşturmak ve eğlenirken öğrenmelerini sağlamak amacıyla Çarşamba'ya Bilim Merkezi ve Bilim Parkı kuruluyor. Çarşamba'da Batı Yaka Gülhane Parkı yanında yer alan Bilim Merkezi ve Bilim Parkı sayesinde öğrenciler, fen derslerindeki soyut olan ve 3 boyutlu düşünmeyi gerektiren kavramları, bizzat yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı bulacaklar. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, gençlerin her zaman yanlarında olduklarını ve eğitimlerine yönelik her anlamda desteklerinin sürdüğünü belirterek, Bilim Merkezi ve Bilim Parkı'nın bu anlamda Samsun'a önemli bir değer katacağını vurguladı. Bin 600 metrekare kapalı alanı ve 750 metrekare açık terası bulunan Bilim Merkezi'nde; 11 farklı bilim atölyesi, 1 amfisi, yaklaşık 300 deney düzeneği ve özel tasarım galerileri bulunacak. Aynı zamanda Türkiye'de bir ilke imza atılarak Bilim Merkezi'nin bahçesinde, 2 bin metrekarelik alana, 44 adet bilimsel üniteler yerleştirilerek Bilim Parkı yapıldı. Aynı zamanda Bilim Parkı'nın içerisine; 2012 yılında Konya'da şehit düşen Çarşambalı Hv. Plt. Yzb. Ümit Özer'in anısına sahip çıkmak ve ailesinin arzusunu yerine getirmek adına ilçeye getirilen F4 tipi savaş uçağı da Bilim Parkı'mızda bulunuyor.
YEŞİL İLE MAVİNİN BULUŞTUĞU NOKTA: ORMAN PARK
TEKNOFEST için Samsun'da bulunan ziyaretçiler, Orman Park'ı ziyaret ederek yeşil ile mavinin buluştuğu noktada eşsiz tabiat manzarası eşliğinde vakit geçirebilirler. Çarşamba Belediyesi tarafından ilçenin güzelliklerini ortaya çıkarmak ve her yaş grubundan insanın eşsiz tabiat manzarası eşliğinde keyifle vakit geçireceği alanları Çarşamba'ya kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Orman Park, TEKNOFEST Karadeniz için Samsun'a gelen ziyaretçilerini bekliyor. Fıstık çamları içerisindeki yemyeşil doğası ve eşsiz sahil manzarasıyla kendine hayran bırakan Orman Park'ta yeşilin ve mavinin en güzel tonlarına doymak mümkün. Bu alan Karadeniz Bölgesi'nin en geniş kumsal bantlarından birine sahip olmasının yanı sıra içerisinde yer alan fıstık çamları ile eşsiz bir doğal güzelliğe de içinde barındırıyor. Çarşamba Belediyesi tarafından, eşsiz bir doğal güzelliğe sahip bu alanın düzenleme çalışmaları ziyaretçilerin istek ve ihtiyaçları göz önüne alınarak yapıldı.