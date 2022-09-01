TEKNOFEST Karadeniz için Samsun’a gelen ziyaretçiler için Çarşamba’da ziyaret edecek





ÇARŞAMBA BİLİM PARKI BİR İLK

TEKNOFEST heyecanı tüm Samsun'u sarmışken Çarşamba Belediyesi Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiği Bilim Merkezi içerisinde yer alan Bilim Parkı ile gençlerin bilimle iç içe büyümelerine ve kendilerine geliştirmelerine olanak sağlıyor. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bilimle büyüyen, bilimle gelişen gençler yetiştirme gayesindeyiz" diye konuştu. Çarşamba Belediyesi tarafından öğrencileri bilimle buluşturmak ve eğlenirken öğrenmelerini sağlamak amacıyla Çarşamba'ya Bilim Merkezi ve Bilim Parkı kuruluyor. Çarşamba'da Batı Yaka Gülhane Parkı yanında yer alan Bilim Merkezi ve Bilim Parkı sayesinde öğrenciler, fen derslerindeki soyut olan ve 3 boyutlu düşünmeyi gerektiren kavramları, bizzat yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı bulacaklar. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, gençlerin her zaman yanlarında olduklarını ve eğitimlerine yönelik her anlamda desteklerinin sürdüğünü belirterek, Bilim Merkezi ve Bilim Parkı'nın bu anlamda Samsun'a önemli bir değer katacağını vurguladı. Bin 600 metrekare kapalı alanı ve 750 metrekare açık terası bulunan Bilim Merkezi'nde; 11 farklı bilim atölyesi, 1 amfisi, yaklaşık 300 deney düzeneği ve özel tasarım galerileri bulunacak. Aynı zamanda Türkiye'de bir ilke imza atılarak Bilim Merkezi'nin bahçesinde, 2 bin metrekarelik alana, 44 adet bilimsel üniteler yerleştirilerek Bilim Parkı yapıldı. Aynı zamanda Bilim Parkı'nın içerisine; 2012 yılında Konya'da şehit düşen Çarşambalı Hv. Plt. Yzb. Ümit Özer'in anısına sahip çıkmak ve ailesinin arzusunu yerine getirmek adına ilçeye getirilen F4 tipi savaş uçağı da Bilim Parkı'mızda bulunuyor.