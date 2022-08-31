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    • Yaşam
    • 31.08.2022 23:07
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    • 31.08.2022 23:07
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    Önce işçi minibüsüne çarptı ardından bariyerlere girdi! Yer: Kocaeli

    Kocaeli'de bir otomobil, işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptıktan sonra bariyerlere girdi. Kazada 1 kişi yaralanırken, İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

    Önce işçi minibüsüne çarptı ardından bariyerlere girdi

    Kocaeli D-100 karayolunda bir otomobil işçi taşıyan servis minibüsüne çarptı ardından bariyerlere çıkarak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, D-100 karayolu Derince geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.İ. idaresindeki 34 ULJ 71 plakalı otomobil, önce önünde seyreden 41 P 3024 plakalı işçi taşıyan servis minibüsüne çarptı, ardından bariyerlere çıkarak durabildi.

    Kazada sürücü Y.İ. yaralandı, araçta yolcu olarak bulunan R.İ. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sebebiyle karayolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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