Yeşillikler için dinlenmek isteyenlerin doğal adresi Sapanca





NERELER GÖRÜLMELİ?

RÜSTEMPAŞA CAMİİ: Sapanca'nın merkezinde yer alan Rüstempaşa Camii, 1555 yılında yapılmış. Sahilden kolayca ulaşılabilen cami Mimar Sinan'ın yanındaki kalfaların eseri olarak dikkat çekici güzellikte. Gezinize bu camiyi görerek başlayabilirsiniz.

VECİHİ KAPISI: Sapanca'nın simgelerinden olan Vecihi Kapısı'nın Mimar Sinan tarafından yapılmış bir eser olduğu söyleniyor. Şık sütunlu yapısı ile dikkat çeken bu kapı Kemer mezarlığının başında bulunuyor.

BİZANS DEVRİ LAHİTLERİ: Sapanca'ya yakın yerlerde bulunan lahitler Hükümet konağı binası önünde sergileniyor. Bu lahitler, tarihi özellikleri ile dikkat çekici.

HASAN FEHMİ PAŞA CAMİİ: 1885 yılında yaptırılan Hasan Fehmi Paşa Camii, Sapanca merkeze 3 km uzaklıkta bulunuyor. Görkemli iç yapısı ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakan cami görülmesi gereken yerler arasında.