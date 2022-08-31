Yeşillikler için dinlenmek isteyenlerin doğal adresi Sapanca

Sakarya'ya bağlı Sapanca, huzur veren göl manzarası, tertemiz havası ve zengin bitki çeşitliliğiyle gözde tatil yerleri arasında yer alıyor. İstanbul'a yakın olması sebebiyle özellikle hafta sonları sıklıkla tercih edilen yerler arasında. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve yeşillikler içinde dinlenmek isteyenler rotayı Sapanca'ya çeviriyor. 4 mevsim ziyaretçi çeken Sapanca, en büyük hareketliliği ise baharda yaşıyor. Tam da sonbahar kapıya dayanmışken, Sapanca'yı tatil rotanıza ekleyebilirsiniz. Doğayla iç içe tatil yapabilir, sonbaharın güzelliğine bir de burada şahit olabilirsiniz. İşte Sapanca'ya yolu düşenlerin görmesi gereken yerlerden bazıları:
NERELER GÖRÜLMELİ?
RÜSTEMPAŞA CAMİİ: Sapanca'nın merkezinde yer alan Rüstempaşa Camii, 1555 yılında yapılmış. Sahilden kolayca ulaşılabilen cami Mimar Sinan'ın yanındaki kalfaların eseri olarak dikkat çekici güzellikte. Gezinize bu camiyi görerek başlayabilirsiniz.
VECİHİ KAPISI: Sapanca'nın simgelerinden olan Vecihi Kapısı'nın Mimar Sinan tarafından yapılmış bir eser olduğu söyleniyor. Şık sütunlu yapısı ile dikkat çeken bu kapı Kemer mezarlığının başında bulunuyor.
BİZANS DEVRİ LAHİTLERİ: Sapanca'ya yakın yerlerde bulunan lahitler Hükümet konağı binası önünde sergileniyor. Bu lahitler, tarihi özellikleri ile dikkat çekici.
HASAN FEHMİ PAŞA CAMİİ: 1885 yılında yaptırılan Hasan Fehmi Paşa Camii, Sapanca merkeze 3 km uzaklıkta bulunuyor. Görkemli iç yapısı ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakan cami görülmesi gereken yerler arasında.
SAPANCA GÖLÜ
Yaklaşık 16 km uzunluğunda olan göl, yeşilliklerle çevrili ve huzur veren bir yapıya sahip. Merkezde kalan kısım göl kenarı yürüyüşleri için ideal. Göl manzarasına karşı güzel bir kahve içebilir, göl kenarındaki kahvaltı mekanlarında köy kahvaltısının tadını çıkarabilirsiniz.