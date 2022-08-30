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    • Yaşam
    • 31.08.2022 00:13
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    • 31.08.2022 01:12
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    Motokurye refüje çarparak hayatını kaybetti

    Küçükçekmece'de sipariş götüren motokurye kontrolü kaybederek, refüje çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Demhat Abukan hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan Yakup Aslan ağır yaralandı.

    Refüje çarpan motokurye hayatını kaybetti

    Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken refüje çarpan motokurye hayatını kaybetti, arkasındaki kişi ise ağır yaralandı.

    Motokurye refüje çarparak hayatını kaybetti

    YOLA SAVRULDULAR
    Saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Sefaköy sapağında; sipariş götüren Demhat Abukan kullandığı 34 ZP 5929 plakalı motosikletin kontrolünü kaybederek, refüje çarptı.

    Kazanın şiddetiyle Demhat Abukan ve yolcu Yakup Aslan yola savruldu.

    KURYE YAŞAMINI YİTİRDİ
    İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan incelemede Demhat Abukan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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