Motokurye refüje çarparak hayatını kaybetti

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken refüje çarpan motokurye hayatını kaybetti, arkasındaki kişi ise ağır yaralandı.
YOLA SAVRULDULAR
Saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Sefaköy sapağında; sipariş götüren Demhat Abukan kullandığı 34 ZP 5929 plakalı motosikletin kontrolünü kaybederek, refüje çarptı.
Kazanın şiddetiyle Demhat Abukan ve yolcu Yakup Aslan yola savruldu.
KURYE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan incelemede Demhat Abukan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.