İzmir’de vahşet! 51 yerinden bıçakladı

YARDIM ÇIĞLIKLARINI DUYAN KOMŞULARI POLİSE HABER VERDİ

Misafirliğe gittiği evde eşinin saldırısına uğrayan Çevirgen'in yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada E.D., elindeki bıçakla Çevirgen'i yaraladı. Yumruk ve tekme darbeleriyle yüzü-gözü tanınmayacak hale gelen Çevirgen, feryatlarına rağmen art arda bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli E.D. ise olay yerinden kaçtı.

VUCUDUNDA 51 BIÇAK KESİĞİ SAPTANDI

Kısa süre sonra adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çevirgen, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde vücudunda 51 bıçak darbesi bulunduğu belirlenen Çevirgen, hayati tehlikesi nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.