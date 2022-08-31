Van'da aşiret düğünündeki takılar dudak uçuklattı! 4 milyon 250 bin TL açılmayan 2 bin zarf ve 5 kilo altın

7 bin kişinin katılım sağladığı düğünde aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş adamları, STK temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı. Canlı müzik eşliğinde halayların çekildiği düğün töreni, gecenin geç saatine kadar devam etti.

2,5 MİLYON TL'LİK AŞİRET DÜĞÜNÜ

Geçtiğimiz günlerde ise Van'da, Pinyanişi aşiretinin düğününde gelin ve damada takılan takılar 2,5 milyon TL'yi bulmuştu.

İş adamı Mehmet Demir'in oğlu Samet Demir ile Urartu Göz uzmanlarından Operatör Dr. Özgür Bülent Timuçin'in kız kardeşi Nur Timuçin, yoğun katılımın olduğu nikah töreni ile dünya evine girdi.

Double Tree By Hilton Van Otelinde düzenlenen ve toy büyüğünü Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan'ın yaptığı düğüne; Şerefan aşiretine mensup iş adamı Nejdet Bayram ile İran, Irak, Hakkari ve ilçeleri ile Van'dan yaklaşık 2 bin davetli katıldı.

Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde gelin ve damada takılan takılar dudak uçuklattı. Takı ve paraların 2,5 milyon TL'yi bulduğu düğün, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.