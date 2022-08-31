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    • Yaşam
    • 31.08.2022 17:25
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    • 31.08.2022 17:25
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    Sevgilisinin ağabeyi ve arkadaşları dövdü, bıçakladı, hastaneye bıraktı: Talihsiz genç kurtarılamadı

    Ankara'nın Sincan ilçesinde, kız arkadaşının ağabeyi ve arkadaşları tarafıandan önce darp edilen ardından bıçaklanarak acil servisin önüne terk edilen 22 yaşındaki Hüseyin Çevik, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamarak yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 22 kişiden, 4'ü tutuklandı.

    Sevgilisinin ağabeyi ve arkadaşları canından etti

    Ankara'da dün sabaha karşı bir hastanenin acil servisi önüne darbedilmiş halde bulunan kişi öldü. Ölen kişinin, sevgilisinin ağabeyi ve arkadaşları tarafından darbedildiği ortaya çıktı.

    HASTANE ÖNÜNE BIRAKILDI
    Hüseyin Çevik, dün akşam Sincan Ankara Caddesi'ndeki evinde telefonla konuştuktan sonra dışarı çıktı. Çevik, sabaha karşı Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi önüne kimliği belirsiz kişilerce ağır yaralı bırakıldı. Hastanede tedaviye alınan Çevik, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    KONUŞMA BAHANESİYLE ÇAĞIRMIŞLAR
    Polisin yaptığı araştırmada Çevik'in, kız arkadaşının ağabeyi ve arkadaşları tarafından darbedilip, bıçaklandığı belirlendi. Şüphelilerin, Çevik'i telefonla arayıp, konuşma bahanesiyle dışarı çıkardığı ve mezarlık yakınındaki alanda çıkan tartışmada darbedip, bıçakladıktan sonra hastane önüne bıraktığı saptandı.

    4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
    Gözaltına alınan 22 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Hüseyin Çevik'in cenazesi ise Beypazarı ilçesindeki şehir mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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    Haberler Yaşam Sevgilisinin ağabeyi ve arkadaşları dövdü, bıçakladı, hastaneye bıraktı: Talihsiz genç kurtarılamadı
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