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    • Yaşam
    • 31.08.2022 21:01
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    • 31.08.2022 21:29
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    Bursa'da otobüs terminalinin çatısı böyle çöktü! Panik anları kamerada

    Bursa'da yağış nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinin çatı kısmı çöktü. O anlar ve sonrasında yaşanan panik güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

    Otobüs terminalinin çatısı böyle çöktü! Panik anları...

    Bursa'da sağanak nedeniyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatı kısmının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bursa'daki terminalin çökme anı kamerada!

    Bursa'da kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkilerken, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısının bir bölümü yağış ve fırtına nedeniyle çöktü.

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, çatının yoğun yağış nedeniyle çökmesi ve alanda bulunan vatandaşların terminalin içine doğru kaçması yer aldı.

    Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatı kısmının bir bölümünde kuvvetli yağış nedeniyle çökme meydana gelmiş ve ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ekipleri sevk edilmişti.

    Terminalde bulunan park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu, yaralının olmadığı bildirilmişti.

        DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ
        Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanağın ardından denizin rengi kıyıda kahverengiye dönüştü.

        İlçe merkezinde öğleden sonra etkili olan yağışın derelerle taşıdığı çamur, denizin rengini değiştirdi.

        Çamurlu su, Mudanya kordon boyunda da görülürken özellikle Mudanya Yat Limanı bölgesinde denizin yüzeyini kapladı. Yağmurun ardından kıyıdan 300 metre açığa kadar denizin rengi kahverengiye büründü.

        Bölgedeki renk değişimi AA ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi.

        Bu arada ilçe merkezinde şiddetli yağışın getirdiği selin hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

        ALTGEÇİTLER SU DOLDU
        Bursa'nın Mudanya ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle altgeçitler suyla doldu. Vatandaşlar bu duruma tepki gösterirken bazı vatandaşlarda canlarını tehlikeye atarak anayolu kullanarak yolun karşısına geçti.
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardında Bursa'da öğleden sonra sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur suyu nedeniyle altgeçitler adete havuza dönerken vatandaşlar yolun karşısına geçemedi. Canlarını tehlikeye atan bazı vatandaşlar ise anayoldan karşıya geçti.
        Vatandaşlar bu durum karşısında Mudanya Belediyesi'ne tepki gösterdi.

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