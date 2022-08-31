Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisi kıskıvrak yakalandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi askeri birliklere yakalandı. Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Umurca ve Serem köylerinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 5 kişi, 1. derece askeri yasak bölgede görev yapan hudut askerlerinin devriyesi esnasında durumlarından şüphelenilmesi üzerine kimlik tespiti yapıldı. E.S., Y.S., E.U., N.Ç. ve S.U. adlı şüphelilerin FETÖ bağlantılarının olduğu tespit edildi. Daha sonra gözaltına alınan 5 kişi, nöbetçi savcının talimatı ile jandarma ekiplerine teslim edilerek sorguya alındı.

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