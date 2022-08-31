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    • Yaşam
    • 31.08.2022 15:21
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    • 31.08.2022 15:21
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    Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisi kıskıvrak yakalandı

    Son dakika haberine göre Edirne Meriç'te Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen 5 FETÖ şüphelisi kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler sorguya alındı.

    Kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ’cü enselendi

    Edirne'nin Meriç ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi askeri birliklere yakalandı. Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Umurca ve Serem köylerinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 5 kişi, 1. derece askeri yasak bölgede görev yapan hudut askerlerinin devriyesi esnasında durumlarından şüphelenilmesi üzerine kimlik tespiti yapıldı. E.S., Y.S., E.U., N.Ç. ve S.U. adlı şüphelilerin FETÖ bağlantılarının olduğu tespit edildi. Daha sonra gözaltına alınan 5 kişi, nöbetçi savcının talimatı ile jandarma ekiplerine teslim edilerek sorguya alındı.

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