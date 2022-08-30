Balıkçılar 1 Eylül'de ‘vira bismillah’ diyecek! Yeni sezonda palamut bolluğu bekleniyor

'BU YILIN ŞANINA UYGUN BİR AV SEZONU BEKLENTİMİZ VAR'

RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Göktuğ Dalgıç, küresel ısınma ile denizlerde balıkların kışlama göçüne değinerek, yeni sezonu beklentilerini değerlendirdi. Prof. Dr. Dalgıç, "Karadeniz'de son on yıldır enteresan bir durum söz konusu. Çift yıllarda palamudun bol olduğunu görüyoruz. Beklentilerde bu yıl o yönde. Palamut yavrularının haziran sonundan itibaren Karadeniz'de bol miktarda görülmesi balıkçıların umutlarını artırıyor. Palamudun çok olduğu yıllarda da hamsinin daha az avlandığına denk geliyoruz. İstatistikler bize bunları söylüyor. Bu sene 2022 yılı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından 'Su ürünleri yılı' ilan edildi. Bu yılın şanına uygun bir av sezonu beklentimiz var. Umudumuz bu yönde" diye konuştu.