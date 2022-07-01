Kripto para borsası Thodex davasında flaş gelişme! Kritik isim tanıklıktan çekildi! Paralar oraya aktarılıyormuş!
Binlerce kişiyi milyonlarca dolar dolandırıp kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi. Thodex'in 2020 yılının ağustos ayındaki internet ilanına iş başvurusu yaptığını belirten tutuksuz sanık Yunus Emre Ünsal, Özer'in uzaktan bağlanılarak kullanılacak bir sistem istediğini öne sürerek "Excel'lerde yurt dışında farklı para borsalarına para aktarıldığını gördüm." dedi. Öte yandan Sanıklar Faruk Fatih, Serap ve Güven Özer'in babası Zülküf Özer, "Tanıklık yapmaktan çekilmek istiyorum." İfadelerini kullandı.
Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu, 6'sı tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada dinlenilen müştekiler, şikayetlerini dile getirdi.
Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar ile bir tutuksuz sanık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Thodex'in 2020 yılının ağustos ayındaki internet ilanına iş başvurusu yaptığını belirten tutuksuz sanık Yunus Emre Ünsal, DevOps mühendisi olarak görev yaptığını söyledi.
Ünsal, "23 Nisan 2021'de gözaltına alındığımızda 8 ay bile olmamıştı başlayalı. Faruk Fatih Özer yurt dışına çıkmadan önce mart ayı ortalarında bana yazdı. Kendisiyle ilk, tek ve son görüşmem budur. Bir konuda bir şey soracağını söyleyip numarasını yazdı. Kendisini aradım fakat tam olarak ne istediğini anlatamadı. 'Ben anlatamadım, sen Ergün ağabeyi ara.' dedi." diye konuştu.
"YURT DIŞINDA FARKLI PARA BORSALARINA PARA AKTARILDIĞINI GÖRDÜM"
Firari sanık Özer'in uzaktan bağlanılarak kullanılacak bir sistem istediğini öne süren Ünsal, "'Burası ne olarak kullanılacak?' dediğimde Ergün ağabey de bilmediğini belirtti. Sistemi kullanacak birkaç kişinin ismini verdi. Şirkette imzaladığım gizlilik sözleşmesi kapsamında benim o sisteme girmemem gerekiyordu. İnsanlar o dönemde Twitter'dan yazınca ve para yatıran bir arkadaşım da bana ne olduğunu sorunca bir süre kendimi yedim. Sonra sisteme girdim. Excel'lerde yurt dışında farklı para borsalarına para aktarıldığını gördüm." dedi.
"BİRAZ VİCDANLARI VARSA BENİM PARAMI ÖDERLER"
Müşteki Özlem Kurt, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek "165 bin lira zararım var. Faruk Fatih Özer'in babası birkaç avukat tutmuş. Bu kadar avukatı hangi parayla tutmuş çok merak ediyorum. Benim bir avukata bile verecek param yok. İntiharı bile düşündüm. Çalışamıyordum, evden çıkamıyordum. İşe daha yeni başladım. Geçen duruşmada birini müşteki sanıp soru sordum. Gülerek, 'Ben sanık yakınıyım.' dedi. Çok rahatlar. Benim zararımı kim ödeyecek? Biraz vicdanları varsa benim paramı öderler." ifadelerini kullandı.
Müşteki Bilal Tunç ise beyanında şunları kaydetti:
"506 bin 158 TL zararım var. Araba kampanyası falan yaptılar. Ünlüler bu kampanyaya dahil edildi. O günlerde düzenek kuruldu. Çok sayıda insan bu şekilde sisteme dahil edildi. Daha fazla para gasbedebilmek için daha fazla insan dahil ettiler bu şekilde. Kampanyanın hazırlanmasında emeği geçen, reklamlarda oynayan tüm ünlülerden de şikayetçiyim. İntihar eden arkadaşlarımız oldu. Telefonla arayıp, çok komik paralar teklif edip davadan vazgeçmemiz isteniyor. Kimse beni aramasın. Kalp kırarım."