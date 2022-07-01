Kripto para borsası Thodex davasında flaş gelişme! Kritik isim tanıklıktan çekildi! Paralar oraya aktarılıyormuş!

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar ile bir tutuksuz sanık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Thodex'in 2020 yılının ağustos ayındaki internet ilanına iş başvurusu yaptığını belirten tutuksuz sanık Yunus Emre Ünsal, DevOps mühendisi olarak görev yaptığını söyledi.

Ünsal, "23 Nisan 2021'de gözaltına alındığımızda 8 ay bile olmamıştı başlayalı. Faruk Fatih Özer yurt dışına çıkmadan önce mart ayı ortalarında bana yazdı. Kendisiyle ilk, tek ve son görüşmem budur. Bir konuda bir şey soracağını söyleyip numarasını yazdı. Kendisini aradım fakat tam olarak ne istediğini anlatamadı. 'Ben anlatamadım, sen Ergün ağabeyi ara.' dedi." diye konuştu.