Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Şarkıcı Gülşen hakkında ev kapsı kararı verildi! | Yaşam haberleri

    Şarkıcı Gülşen, hakkında ev hapsi kararı verildi. Dün cezaevinden tahliye edildi. Lüks aracına atlayıp Zincirlikuyu’daki rezidansına gitti. İşte sizler için derlediğimiz 30 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Hapisten rezidansa

    Türkiye'nin gündemine oturan davadan tahliye kararı açıklandı. Geçtiğimiz hafta sosyal medyada popçu Gülşen'in videosu yayınlandı. İstanbul'da 30 Nisan'da verdiği konserinde "İmam Hatip'te okumuş kendisi, sapıklığı oradan geliyor" demesi her kesimden tepki aldı. Bunun üzerine hakkında soruşturma açıldı. Perşembe günü gözaltına alınan şarkıcı, tutuklandı. Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevine yollandı. Avukatı Emek Emre ise cuma günü mesai bitimine dakikalar kala karara itiraz başvurusu yaptı. Dün de itirazın kabul edilmesi üzerine Gülşen serbest bırakıldı. Ancak mahkeme, şarkıcının konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasında karar kıldı. Dün, 14.40'ta cezaevinden çıkan Gülşen, soruları yanıtsız bıraktı. Soluğu Zincirlikuyu'daki lüks rezidansında aldı. Avukatı Emek Emre ise ev hapsi kararına da itiraz edeceklerini açıkladı. Aydın HAMZA



    CEZA SAHASI
    Dünyaca ünlü uğradı. futbolcular, hırsız kabusu yaşadı. Son mağdur ise Barcelonalı forvet Pierre Emercik Aubameyang'dı. Oyuncu ve eşi önceki gün İspanya'daki evinde 4 hırsızın saldırısına uğradı. Elleri bağlanan çift, demir çubukla dövülerek şiddete maruz kaldı. Polis, mücevher ve yüklü miktarda parayla kaçan soyguncuları yakalamak için operasyon başlattı. İspanya basını ise çiftin evine iki ay önce de hırsız girdiğini yazdı.



    BÜYÜ BOZULDU
    Fransız futbolcu Paul Pogba, kardeşi Mathias'ın skandal sözleriyle sarsıldı! Mathias, Pogba'nın dünyanın en değerli futbolcuları arasında gösterilen Mbappe'ye büyü yaptığını ve lanetlediğini açıkladı! Bunun üzerine Pogba'nın avukatı açıklama yaptı. Mathias'ın kardeşini bir çete üzerinden tehdit ettiğini ve 13 milyon euro istediğini anlattı.



        TAŞDEMİR!
        Antalya'da Semih Taşdemir, 7 yıl önce arkadaşının motosikletiyle tur atarken kaza yaptı. Ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alındı. Tam 752 gün, ölüm uykusunda kaldı. Sonunda uyandı, gözleriyle isteklerini anlattı. İki büklüm taburcu olduktan sonra ne elini, ne de ayağını kullandı. Yoğun bir fizik tedavi sonucu engellerini aşmayı başardı.



        BABAM DA GÖRSEYDİ!
        Önce adım attı, sonra da yavaş yavaş ellerini, ardından parmaklarını kullandı. Sonunda mesleği olan cep telefonu tamirciliğine tekrar başladı. Tedavi sürecinde babasını kaybeden Taşdemir, "Keşke babam ayağa kalktığımı, araba kullandığımı ve işimin başına döndüğümü görebilseydi. Aylarca hastanede başımda beklemiş" diyerek üzüntüsünü anlattı.



        JETGİLLER!
        Hava yolculuklarında yeni dönem için geri sayım başladı. 'Concorde'un Oğlu' olarak adlandırılan süpersonik jet Overture ile şu anda 10 saat 40 dakika olan İstanbul- New York'un 5 saate ineceği açıklandı. Amerikan Havayolları'nın, 2029'daki ilk sefer için harekete geçtiği hatırlatıldı. Londra- New York'un tek yön biletin ise 1750 sterlin olacağı vurgulandı.
        OVERTURE'UN ÖZELLİKLERİ
        UZUNLUK: 201 fit.
        KANAT AÇIKLIĞI:106 fit.
        YÜKSEKLIK: 36 fit.
        Tam yük ile 7867 km. menzili olacak.
        60 bin fit yükseklikte uçacak...



            DOKUZ BIÇAKLI CİNAYET
            Sinop'un Boyabat ilçesinde Sultan Karaaslan (48), evinde 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Karaaslan'ı dün sabaha karşı kanlar içinde yatarken gören çevredekiler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Karaaslan'ın 9 kez bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını tespit etti. Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Karaaslan'ın evinden çıktığı tespit edilen Akif A.'yı (47) yakalayarak gözaltına aldı. Ayakkabı ve giysilerinde kan izlerine rastlanılan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



            MAGANDA KURBANI
            Ankara Mamak'ta 9 yaşındaki Emirhan Baytemir, cumartesi gecesi ailesiyle birlikte akrabalarının düğününe gitti. Akrabası Osman T.'nin kutlama amaçlı ruhsatsız silahla havaya ateş ettiği esnada kurşun Emirhan'ın başına isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan katil Osman T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



            KIRMIZI ÖRTÜ ELE VERDİ
            Adana'da 24 Ağustos'ta başından vurulmuş halde bulunan cesedin, Ali Haydar Sezgin'e ait olduğu belirlendi. Cesedin üzerindeki kırmızı örtünün aynısı, aynı mahallede oturan Ahmet Çakar'ın evinden çıktı. Çakar ile Ahmet Çakantimor ve Mürsel Can'ın olay günü cinayet mahallinde görüldüklerini, sonrasında ise Yusuf G.'nin (27) evine gittiklerini belirledi. Ekipler, Yusuf G.'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda Ahmet Çakar ile Ahmet Çakantimor, Mürsel Can, Yusuf G. ve Mercan C. (36), gözaltına alındı. Sürekli birbirlerini suçlayan 3 şüpheli de tutuklandı.



                126 MİLYON DEVRETTİ
                6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 126 milyon 522 bin 508 lira devretti. 5 bilen 1 kişi 503 bin 896 lira, 4 bilenler 2 bin 90 lira, 3 bilenler 146 lira, 2 bilenler ise 14 lira ikramiye alacak.



                2 TALİHLİYE 109 BİN LİRA
                10 bilen 2 kişi, 109 bin 251 lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 377 lira, 8 bilenler 225 lira, 7 bilenler 42 lira, 6 bilenler 7 lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7 lira alacak.



                'SEFER'MAN
                İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu her afette tatile çıktı. Aklına çalışmak gelince kendini "Süperman" sandı! Balıkçı Kahraman'ın etkisiyle "kahraman kılığına" sığındı! Metro seferlerindeki reklamlarda şov yaptı. İmamoğlu'nun Süperman kılığındaki reklam filmi alay konusu oldu: UÇMA EKREM.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Yerli ve milli pasaport dönemi! Basımına başlandı
                Haberler Yaşam Şarkıcı Gülşen hakkında ev kapsı kararı verildi! | Yaşam haberleri
                    SON DAKİKA