Şarkıcı Gülşen hakkında ev kapsı kararı verildi! | Yaşam haberleri

Türkiye'nin gündemine oturan davadan tahliye kararı açıklandı. Geçtiğimiz hafta sosyal medyada popçu Gülşen'in videosu yayınlandı. İstanbul'da 30 Nisan'da verdiği konserinde "İmam Hatip'te okumuş kendisi, sapıklığı oradan geliyor" demesi her kesimden tepki aldı. Bunun üzerine hakkında soruşturma açıldı. Perşembe günü gözaltına alınan şarkıcı, tutuklandı. Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevine yollandı. Avukatı Emek Emre ise cuma günü mesai bitimine dakikalar kala karara itiraz başvurusu yaptı. Dün de itirazın kabul edilmesi üzerine Gülşen serbest bırakıldı. Ancak mahkeme, şarkıcının konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasında karar kıldı. Dün, 14.40'ta cezaevinden çıkan Gülşen, soruları yanıtsız bıraktı. Soluğu Zincirlikuyu'daki lüks rezidansında aldı. Avukatı Emek Emre ise ev hapsi kararına da itiraz edeceklerini açıkladı. Aydın HAMZA