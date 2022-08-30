Şarkıcı Gülşen hakkında ev kapsı kararı verildi! | Yaşam haberleri

Türkiye'nin gündemine oturan davadan tahliye kararı açıklandı. Geçtiğimiz hafta sosyal medyada popçu Gülşen'in videosu yayınlandı. İstanbul'da 30 Nisan'da verdiği konserinde "İmam Hatip'te okumuş kendisi, sapıklığı oradan geliyor" demesi her kesimden tepki aldı. Bunun üzerine hakkında soruşturma açıldı. Perşembe günü gözaltına alınan şarkıcı, tutuklandı. Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevine yollandı. Avukatı Emek Emre ise cuma günü mesai bitimine dakikalar kala karara itiraz başvurusu yaptı. Dün de itirazın kabul edilmesi üzerine Gülşen serbest bırakıldı. Ancak mahkeme, şarkıcının konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasında karar kıldı. Dün, 14.40'ta cezaevinden çıkan Gülşen, soruları yanıtsız bıraktı. Soluğu Zincirlikuyu'daki lüks rezidansında aldı. Avukatı Emek Emre ise ev hapsi kararına da itiraz edeceklerini açıkladı. Aydın HAMZA
CEZA SAHASI
Dünyaca ünlü uğradı. futbolcular, hırsız kabusu yaşadı. Son mağdur ise Barcelonalı forvet Pierre Emercik Aubameyang'dı. Oyuncu ve eşi önceki gün İspanya'daki evinde 4 hırsızın saldırısına uğradı. Elleri bağlanan çift, demir çubukla dövülerek şiddete maruz kaldı. Polis, mücevher ve yüklü miktarda parayla kaçan soyguncuları yakalamak için operasyon başlattı. İspanya basını ise çiftin evine iki ay önce de hırsız girdiğini yazdı.
BÜYÜ BOZULDU
Fransız futbolcu Paul Pogba, kardeşi Mathias'ın skandal sözleriyle sarsıldı! Mathias, Pogba'nın dünyanın en değerli futbolcuları arasında gösterilen Mbappe'ye büyü yaptığını ve lanetlediğini açıkladı! Bunun üzerine Pogba'nın avukatı açıklama yaptı. Mathias'ın kardeşini bir çete üzerinden tehdit ettiğini ve 13 milyon euro istediğini anlattı.