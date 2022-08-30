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    • Yaşam
    • 30.08.2022 19:02
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    • 30.08.2022 19:11
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    'Ben biraz rahatsızım' dedi canlı yayında kalp krizi geçirdi! Emekli iş insanı, borsacı Nasrullah Ayan yoğun bakımda

    Emekli iş insanı, borsacı Nasrullah Ayan, katıldığı yayından "Ben biraz rahatsızım, devam edemeyeceğim" diyerek ayrıldı. Kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan kalbinin durduğu ve yeniden çalıştırıldığı açıklandı. Yakın çevresi Nasrullah Ayan'ın yoğun bakıma kaldırıldığını ve uyutulduğunu belirtti. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve o anlara dair görüntüler...

    Canlı yayında kalp krizi geçirdi!

    Emekli iş insanı Nasrullah Ayan, bir televizyon kanalının canlı yayınında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu sırada aniden fenalaştı.

    Nasrullah Ayan canlı yayında kalp krizi geçirdi | VİDEO

    Ayan, "Ben biraz rahatsızım. Devam edemeyeceğim" diyerek yayından ayrıldı.



    KALBİ DURDU
    Kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Nasrullah Ayan'ın kalbinin durduğu, daha sonra yeniden çalıştırıldığı belirtildi.



    YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
    Yakın çevresi, yoğun bakımda uyutulan Ayan'ın durumunun 48 saat sonra tekrar değerlendirileceği ifade edildi.



        Ekonomist Cüneyt Akman sosyal medya hesabından, "Değerli dostum Nasrullah Ayan kalp krizi geçirmiş. Şimdi yoğun bakımdaymış, İrfan'dan aldığım bilgiye göre. Acil şifalar dilerim. İnşallah bunu da atlatacaktır." paylaşımında bulundu.
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        Haberler Yaşam 'Ben biraz rahatsızım' dedi canlı yayında kalp krizi geçirdi! Emekli iş insanı, borsacı Nasrullah Ayan yoğun bakımda
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