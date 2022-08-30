'Ben biraz rahatsızım' dedi canlı yayında kalp krizi geçirdi! Emekli iş insanı, borsacı Nasrullah Ayan yoğun bakımda

Emekli iş insanı Nasrullah Ayan, bir televizyon kanalının canlı yayınında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu sırada aniden fenalaştı.
Nasrullah Ayan canlı yayında kalp krizi geçirdi | VİDEO
Ayan, "Ben biraz rahatsızım. Devam edemeyeceğim" diyerek yayından ayrıldı.
KALBİ DURDU
Kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Nasrullah Ayan'ın kalbinin durduğu, daha sonra yeniden çalıştırıldığı belirtildi.
YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
Yakın çevresi, yoğun bakımda uyutulan Ayan'ın durumunun 48 saat sonra tekrar değerlendirileceği ifade edildi.