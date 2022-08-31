HAVA DURUMU | Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul için sağanak alarmı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında İstanbul'un da bulunduğu 11 il için sarı kodlu yağış uyarısında bulundu. Yağışların, Marmara'nın doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde: İstanbul, Balıkesir, Bursa, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ.
YAĞIŞI HAVA İSTANBUL'A GİRİŞ YAPTI
Kuvvetli yağışla ilgili peş peşe uyarılar yapılırken kütleler Meteoroloji Genel Müdürlüğü radarında göründü.
GÜN BOYU ÇOK KUVVETLİ YAGIŞ BEKLENİYOR
AFAD İstanbul'da yaşayanların cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi. Mesajda, "İstanbul'da gün boyu çok kuvvetli yagış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun" ifadelerine yer verdi.