Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.08.2022 07:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.08.2022 09:45
    ABONE OL

    HAVA DURUMU | Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul için sağanak alarmı verildi

    Son dakika haberi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında İstanbul'un da bulunduğu 11 il için sarı kodlu yağış uyarısında bulundu. Yağışların, Marmara’nın doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. İşte il il 31 Ağustos hava durumu raporu. Kuvvetli yağışla ilgili peş peşe uyarılar yapılırken kütleler Meteoroloji Genel Müdürlüğü radarında göründü.

    takvim.com.tr
    İstanbul için sarı kodlu alarm!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında İstanbul'un da bulunduğu 11 il için sarı kodlu yağış uyarısında bulundu. Yağışların, Marmara'nın doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde: İstanbul, Balıkesir, Bursa, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ.

    YAĞIŞI HAVA İSTANBUL'A GİRİŞ YAPTI
    Kuvvetli yağışla ilgili peş peşe uyarılar yapılırken kütleler Meteoroloji Genel Müdürlüğü radarında göründü.

    GÜN BOYU ÇOK KUVVETLİ YAGIŞ BEKLENİYOR
    AFAD İstanbul'da yaşayanların cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi. Mesajda, "İstanbul'da gün boyu çok kuvvetli yagış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun" ifadelerine yer verdi.



        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI
        Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGAR
        Kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
        Yağışların; Marmara'nın doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        BURSA °C, 30°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        EDİRNE °C, 31°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        KOCAELİ °C, 33°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu, İzmir, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 32°C
        Parçalı bulutlu

        DENİZLİ °C, 34°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 32°C
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 34°C
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 37°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 31°C
        Az bulutlu

        HATAY °C, 35°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 34°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ÇANKIRI °C, 37°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 30°C
            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KONYA °C, 35°C
            Az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 28°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 32°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 34°C
            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 30°C
            Parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 39°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ARTVİN °C, 36°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ÇORUM °C, 35°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SAMSUN °C, 30°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 33°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 33°C
            Parçalı ve az bulutlu

            MALATYA °C, 37°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN °C, 29°C
            Az bulutlu ve açık

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 41°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 40°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 40°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 41°C
            Az bulutlu ve açık

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İntihar girişimi İstanbul’da toplu ulaşımı kilitledi
            Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul için sağanak alarmı verildi
                SON DAKİKA