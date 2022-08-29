Böyle vaka görülmedi! Nem oranın yüksek olduğu saatlerde güneşlenen gencin kafasında ödem oluştu

İstanbul'da çağrı merkezinde çalışan Caner Arık (33), tatil için memleketi Zonguldak'a geldi. Meteoroloji verilerine göre, nem oranının en yüksek olduğu günlerde denize giden Arık, başında şişlik oluştuğunu fark etti. Hastaneye giden Arık'ı, Acil Tıp Uzmanı Dr. Abdullah Cüneyt Hocagil ile birçok doktor muayene etti. Muayene sonucunda genellikle el ve ayaklarda görülen, 'sıcak ödemi' olarak adlandırılan hastalığın, Arık'ın saçlı derisinde meydana geldiği belirlendi. Alerji tedavisine de yanıt vermeyen Arık, daha sonra evine gönderildi. Arık'ın başından yüzüne inen ödemlerin kendi kendine geçmesinin beklendiği belirtildi.