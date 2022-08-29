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    Böyle vaka görülmedi! Nem oranın yüksek olduğu saatlerde güneşlenen gencin kafasında ödem oluştu

    İstanbul'da çağrı merkezinde çalışan Caner Arık (33) tatil için Zonguldak'a gitti. Nem oranının en yüksek olduğu saatlerde deniz kenarında güneşlenen gencin kafasında ödem oluştu. Görenler korktu!

    ’Ödem’üz koptu!

    İstanbul'da çağrı merkezinde çalışan Caner Arık (33), tatil için memleketi Zonguldak'a geldi. Meteoroloji verilerine göre, nem oranının en yüksek olduğu günlerde denize giden Arık, başında şişlik oluştuğunu fark etti. Hastaneye giden Arık'ı, Acil Tıp Uzmanı Dr. Abdullah Cüneyt Hocagil ile birçok doktor muayene etti. Muayene sonucunda genellikle el ve ayaklarda görülen, 'sıcak ödemi' olarak adlandırılan hastalığın, Arık'ın saçlı derisinde meydana geldiği belirlendi. Alerji tedavisine de yanıt vermeyen Arık, daha sonra evine gönderildi. Arık'ın başından yüzüne inen ödemlerin kendi kendine geçmesinin beklendiği belirtildi.



    BÖYLE VAKA GÖRÜLMEDİ
    Dr. Hocagil, "Daha önce böyle bir vaka ile karşılaşmadık. Bu hastamız, deniz kenarında uzandığında, kafasında dolaşımı engelleyecek şapka olduğu sırada, bu durum gerçekleşmiş. Bu nedenle ilginç bir vaka" diye konuştu.

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