Küçük çocuğu sokak köpeklerin saldırısından kurtaran Yasin Mehmet Eryılmaz o anları anlattı! | Yaşam haberleri





DELİL MUAMMASI!

İzmir Bayraklı'da Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümüyle ilgili ekipler, Burak K.'yı (27) gözaltına aldı. Genç kızın telefonu üzerinde bulunan Burak K., sorgusunda Çiçek'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'gasp' suçundan tutuklandı. Olayla ilgili yapılan araştırmada Aslıhan Sinem Çiçek'in, son olarak beyaz hafif ticari araca bindiği görüldü. Araç sahibi Cem A., genç kızın arkadaşı olduğunu anlattı. Serbest kaldı. Ancak sosyal medya hesaplarını kapattı. Bu arada Çiçek ailesinin avukatı Vedat Alabay, 1,5 ay geçmesine rağmen bazı delillerin hala toplanmadığını belirtti. Burak K. ile Cem A.'nın telefonlarına ait HTS kayıtlarına bakılmadığını söyledi. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin de araştırılmadığını aktaran Alabay, Çiçek'e ait cep telefonunun da incelenmediğini belirtti.