Küçük çocuğu sokak köpeklerin saldırısından kurtaran Yasin Mehmet Eryılmaz o anları anlattı! | Yaşam haberleri

Sokak köpeklerinin neden olduğu vahşet, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Korkunç olayın adresi bu kez Konya Ereğli'ydi. Umut Ünlü (8), geçtiğimiz hafta 4 sahipsiz köpeğin saldırı yüzünden ölümle burun buruna geldi. Günler sonra gözlerini açabildi. Talihsiz çocuğu köpeklerden kurtaranın sağlık çalışanı komşusu Yasin Mehmet Eryılmaz olduğu belirlendi. Kahraman Eryılmaz, "Köpekler çocuğu parçalıyordu. Kafasında ve boynunda ciddi yaralar vardı. Gömleğimi çıkarıp tampon yaptım. Evden serum getirdim, damar yolu açtım. Biz gelmezsek öldürebilirlerdi" dedi.
HEDİYEYE BAK ARKADAŞ!
Ünlü rapçi Lil Baby, yakın dostu James Harden için kesenin ağzını açtı. Geçtiğimiz günlerde 33. yaşını kutlayan basketbolcu James Harden'a doğum gününde hediye olarak 250 bin dolar nakit para aldı. James Harden'ın hediyeyi açarken çekilen videosu ise sosyal medyayı salladı. "Allah herkese böyle arkadaş versin" yorumu yapıldı.
İMKANSIZI BEC'EREN'
Gaziantep'te yaşayan Ceren Özçelik (16), geçtiğimiz yıl trafik kazası geçirdi. Sağ bacağını kaybetti. Ancak hayallerinden vazgeçmedi. 10 ay gibi kısa sürede toparlanıp çok sevdiği voleybola devam etti. Bedensel engelli sporcuların yer aldığı Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı'na girdi. "Spor beni hayatta tutuyor ve bana yaşam amacı oluyor. Beden eğitimi öğrentmeni olmak istiyorum. Bacağımın kesilmesini bir engel olarak görmedim" dedi.