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    Küçük çocuğu sokak köpeklerin saldırısından kurtaran Yasin Mehmet Eryılmaz o anları anlattı! | Yaşam haberleri

    Umut Ünlü, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Boynundan ve kafasından yaralandı. Onu kurtaran ise komşusu Yasin Mehmet Eryılmaz çıktı. 112 personeli genç, korku dolu anları şöyle anlattı: Gömleğimle tampon yaptım. Yetişmesem öldüreceklerdi! İşte sizler için derlediğimiz 29 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Hızır acil

    Sokak köpeklerinin neden olduğu vahşet, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Korkunç olayın adresi bu kez Konya Ereğli'ydi. Umut Ünlü (8), geçtiğimiz hafta 4 sahipsiz köpeğin saldırı yüzünden ölümle burun buruna geldi. Günler sonra gözlerini açabildi. Talihsiz çocuğu köpeklerden kurtaranın sağlık çalışanı komşusu Yasin Mehmet Eryılmaz olduğu belirlendi. Kahraman Eryılmaz, "Köpekler çocuğu parçalıyordu. Kafasında ve boynunda ciddi yaralar vardı. Gömleğimi çıkarıp tampon yaptım. Evden serum getirdim, damar yolu açtım. Biz gelmezsek öldürebilirlerdi" dedi.



    HEDİYEYE BAK ARKADAŞ!
    Ünlü rapçi Lil Baby, yakın dostu James Harden için kesenin ağzını açtı. Geçtiğimiz günlerde 33. yaşını kutlayan basketbolcu James Harden'a doğum gününde hediye olarak 250 bin dolar nakit para aldı. James Harden'ın hediyeyi açarken çekilen videosu ise sosyal medyayı salladı. "Allah herkese böyle arkadaş versin" yorumu yapıldı.



    İMKANSIZI BEC'EREN'
    Gaziantep'te yaşayan Ceren Özçelik (16), geçtiğimiz yıl trafik kazası geçirdi. Sağ bacağını kaybetti. Ancak hayallerinden vazgeçmedi. 10 ay gibi kısa sürede toparlanıp çok sevdiği voleybola devam etti. Bedensel engelli sporcuların yer aldığı Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı'na girdi. "Spor beni hayatta tutuyor ve bana yaşam amacı oluyor. Beden eğitimi öğrentmeni olmak istiyorum. Bacağımın kesilmesini bir engel olarak görmedim" dedi.



        KÖTÜ MUHAS'ABE'
        Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe, geçtiğimiz ay suikasta uğradı. Cenazesinin 27 Eylül'de yapılacağı açıklandı. Ancak 249 milyon yen yani 1.8 milyon dolara mal olacak tören tartışma yarattı! Halkın büyük bir kısmı, tören masraflarının hükümet tarafından karşılanmasına olumsuz baktı! Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu ise törene 6 bin kişinin katılacağını açıkladı. Onlar arasında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD eski Başkanı Obama, Almanya eski Şansölyesi Angela Merkel ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi vardı.



        AFTER PARTİ
        Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, parti görüntüleri nedeniyle kariyerinde en sıkıntılı günleri yaşadı. Ağlayarak özür dilese de tepkilerin merkezinde yer aldı. Son darbeyi de lideri olduğu Sosyal Demokrat Parti'nin eski sekreteri Mikael Jungner'den aldı! Jungner, Marin'in kendisini gülünç gösterdiğini ve gelecek yılki seçimde başbakanlığı kaybedeceğini açıkladı! İngiliz haber ajansı BBC ise ilginç bir iddia ortaya attı. İlerleyen günlerde Marin'in daha farklı videolarının ifşa edileceğini vurguladı!



        DEV MUTLULUK
        İstanbul'da yaşayan Bilal Yılmaz ile Pınar Yılmaz'ın aşkı, boylarını aştı! 1 metre 35 santimetre boyundaki Bilal ile 1 metre 10 santim boyundaki Pınar, kısa süre önce sosyal medyadan tanıştı. İlk görüşte aşık oldu ve evlilik kararı aldı. Dün yapılan düğünle bir ömür birlikte olmaya evet diyen çift, "Evliliğin üstesinden gelemeyeceğimizi söyleyen insanlara kulak asmadık. İyisiyle, kötüsüyle güzel bir yol aldık. Burada olduğumuz için çok mutluyuz" ifadesini kullandı.



            RAHAT UYU SİBEL!
            İzmir'de 2016'da Sibel Çelik'i bıçaklayarak öldürüp, cesedini bazaya koyduktan sonra evi ateşe veren katil nişanlı Halil Yılmaz, yakalandı. Kırmızı bültenle aranan ve Almanya'da olduğu belirlenen Yılmaz, Türkiye'ye getirildi. Çelik ailesinin avukatı Sibel Önder, cinayet şüphelisi Yılmaz'ın iadesini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla anlattı. Önder, "Sibel Çelik cinayetinin firari sanığı tutuklandı" dedi.



            DELİL MUAMMASI!
            İzmir Bayraklı'da Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümüyle ilgili ekipler, Burak K.'yı (27) gözaltına aldı. Genç kızın telefonu üzerinde bulunan Burak K., sorgusunda Çiçek'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'gasp' suçundan tutuklandı. Olayla ilgili yapılan araştırmada Aslıhan Sinem Çiçek'in, son olarak beyaz hafif ticari araca bindiği görüldü. Araç sahibi Cem A., genç kızın arkadaşı olduğunu anlattı. Serbest kaldı. Ancak sosyal medya hesaplarını kapattı. Bu arada Çiçek ailesinin avukatı Vedat Alabay, 1,5 ay geçmesine rağmen bazı delillerin hala toplanmadığını belirtti. Burak K. ile Cem A.'nın telefonlarına ait HTS kayıtlarına bakılmadığını söyledi. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin de araştırılmadığını aktaran Alabay, Çiçek'e ait cep telefonunun da incelenmediğini belirtti.



            CANAVARA TATİL YOK
            Kütahya Tavşanlı'dan Mudanya'ya gezmeye gidenleri taşıyan Kenan Yiğit'in kullandığı tur otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. 20 metre sürüklenen otobüs, ağaca çarparak durdu. Sürücü Yiğit ile yolcular Şule Dağdelen (48), Nazan Kaytan (52), Fatih Kalemiş (54) ve Mustafa Kemal Girgin'in (53) öldüğü kazada 35 kişi de yaralandı. Yaralılar, Bursa ve Kütahya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



                100 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 99 milyon 737 bin 234 lira devretti. 5 bilenler 32 bin 121'er lira, 4 bilenler 709'ar lira, 3 bilenler 38'er lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



                566 BİN LİRA DEVRETTİ
                5+1 bilen çıkmayınca 566 bin 481 lira devretti. 5 bilenler 3 bin 831'er lira, 4+1 bilenler 442'şer lira, 4 bilenler 38'er lira, 3+1 bilenler 22'şer lira, 3 bilenler 6'şar lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.



                GELİN NE İSTERSENİZ VERELİM
                Takvim anne Reyhan Göksun Taşkın'ın isyanını gündeme getirdi. Lüks hastane panikledi. "Parayı biz ödeyelim, olay kapansın" dedi. Ancak Taşkın, konuyu mahkemeye taşıyacağını söyledi. Tüm teklifleri reddetti: Para sizde kalsın. İki doktoru atın. Başkaları yanmasın!



                    'EL'VEDA!
                    K.Maraş'ta Batuhan Kılınç, kaza yaptı. 1 aylık eşi Fatmanur, eline sarıldı. 'Dayan aşkım" diye ağladı. Ancak talihsiz genç kurtarılamadı.



                    DERTLİK!
                    İspanyol markası Balenciaga terlik yaptı! Şeklini gören, fiyatını duyan şoka uğradı: 850 euro (yaklaşık 16 bin TL)...

                    TAKIM OYUNU
                    Ronaldo'nun eşi Georgina, kızları Alara'nın fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı! Ancak bebeğini değil tüm takılarını ön plana çıkardı: Hepsinin fiyatı 25 milyon TL

                    GÜZEL KARAR!
                    Ankara'da bir adam eşine "Çirkin" dedi. Yargıtay, cezayı kesti: Manevi tazminat ödeyeceksin...

                    VAN CANINA
                    Van'daki bir düğünde altınlar havada uçuştu. Takıların değeri 2.5 milyon lirayı buldu.

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                    İkinci el araç fiyatlarında düşüş sinyali
                    Haberler Yaşam Küçük çocuğu sokak köpeklerin saldırısından kurtaran Yasin Mehmet Eryılmaz o anları anlattı! | Yaşam haberleri
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