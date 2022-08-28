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    • Yaşam
    • 29.08.2022 06:57
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    • 29.08.2022 07:01
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    Adana'da hareketli gece! Yaya olarak kaçmaya çalıştılar

    Adana'da devriye gezen polis ekiplerinin "dur" ihrarına uymayan sürücü ve yanındaki arkadaşı aracı durdurarak yaya olarak kaçmaya çalıştı. Otomobilin "hacizli-yakalama kararı ile trafikten men cezası" olduğu belirlenirken, kaçan şüphelilerden biri yakalandı.

    Adana’da hareketli gece! Yaya olarak kaçmaya çalıştılar

    Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ile yanındaki arkadaşı, otoyolda aracı durdurup, yaya olarak gözden kayboldu. Otomobilin hacizli-yakalama kararı ile trafikten men cezası olduğunu belirleyen polis, bölgede yaptığı araştırmada kaçan şüphelilerden Y.Ö.'yü yakaladı.


    Merkez Seyhan ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda saat 02.00 sıralarında devriye görevinde bulunan polis ekibi, durumundan şüphelendiği 01 L 4221 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçtı. Mavi Bulvar'a çıkan sürücü, daha sonra Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'na (TAG) dönüş yaptı. TIR ve yolcu otobüslerinin arasında makas atarak trafiği tehlikeye atan sürücü, otoyolda kaçmaya devam etti. 15 kilometrelik takibin sonunda TAG Otoyolu Kozan sapağına 300 metre kala otomobili güvenlik şeridine çeken sürücü, yanındaki arkadaşıyla birlikte araçtan inerek bu kez de yaya olarak kaçmaya başladı. Otoyolun tellerinden atlayan 2 şüpheli, merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi ara sokaklarında gecenin karanlığından faydalanarak izlerini kaybettirdi. Plaka sorgusunda trafikten men ve hacizli-yakalamalı olduğu saptanan otomobil, emniyetin otoparkına çekilirken, ihlal edilen trafik kurulları nedeniyle da para cezası kesildi. Öte yandan kimlikleri belirlenen şüphelilerden Y.Ö., polisin bölgede yaptığı çalışma sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Polisin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.

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